Humberto Maruchel Fernanda Torres é uma das 10 atrizes cotadas para o Oscar 2025

Será que o Brasil terá chance no Oscar 2025? A Variety , revista estadunidense especializada em cinema, apontou alguns dos favoritos para a maior premiação da indústria. Entre os 10 primeiros nomes na categoria de Melhor Atriz está Fernanda Torres , por sua aclamada atuação no filme “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles . A publicação também cita atrizes como Saoirse Ronan, Demi Moore, Angelina Jolie e Julianne Moore .

“O verdadeiro foco de Salles (e do livro de Marcelo, filho de Rubens, no qual o filme é baseado) é a resiliência, especialmente como demonstrado por Eunice, que é perfeitamente representada na brilhante atuação de Torres” , declarou a jornalista Jessica Kiang, da Variety.

O elenco de “Ainda estou aqui” junto com o diretor Walter Salles no tapete vermelho do Festival de Veneza Fiorenzo De Luca/divulgação

Enquanto isso, o crítico Xan Brooks , do jornal britânico The Guardian , elogiou a performance da atriz brasileira no longa. “Torres oferece uma interpretação incrível e cheia de nuances como a mãe coragem dos Paiva, esforçando-se para manter a casa funcionando e lutando constantemente pelo retorno de seu marido – ou, na falta disso, pelo reconhecimento oficial de sua morte. Não é culpa de Torres que o drama perca um pouco de forma e ritmo na segunda metade, já que é difícil manter o suspense em torno de uma ausência e contar uma história sem resolução definitiva” , comentou.

Continua após a publicidade

O site The Hollywood Reporter também destacou o filme como um possível competidor na corrida do Oscar e mencionou a atuação de Torres. “A última vez que o Brasil recebeu uma indicação ao Oscar de Melhor Filme Internacional foi há 26 anos, pelo filme inovador de Salles, “Central do Brasil”, e a estrela do filme, Fernanda Montenegro, também recebeu uma indicação de melhor atriz. Torres, que é filha de Montenegro, certamente poderá seguir seus passos. (Montenegro, agora com 94 anos, interpreta a versão mais velha de Torres em uma participação especial em “Ainda estou aqui”). E o roteiro de Hauser e Lorega também não deve ser excluído do corrida por Melhor Roteiro Adaptado” , declarou o editor Scott Feinberg.

Kyle Buchanan, do The New York Times, destacou Fernanda Torres como uma das atrizes que pode desestabilizar o prêmio de Melhor Atriz para Nicole Kidman, que venceu no Festival de Veneza com o filme “Babygirl”. “O prêmio de Veneza dará força para [Nicole] Kidman em sua sexta indicação ao Oscar (ela ganhou por ‘As Horas’), mas ela enfrentará fortes concorrentes para atriz principal que também emergiram dos festivais de outono: Angelina Jolie como a diva de ópera Maria Callas em ‘Maria’; a estrela brasileira Fernanda Torres em ‘Ainda Estou Aqui’; Marianne Jean-Baptiste como uma mal-humorada boca-suja em ‘Hard Truths’ de Mike Leigh; e a dupla de Tilda Swinton e Julianne Moore em ‘The Room Next Door’, filme empático de Pedro Almodóvar, que ganhou o prêmio máximo em Veneza, o Leão de Ouro.”

O filme nos transporta ao Rio de Janeiro dos anos 70, em pleno endurecimento da ditadura militar. A trama acompanha a família Paiva: Rubens (Selton Mello), Eunice (interpretada por Fernanda Torres) e seus cinco filhos, que vivem em uma casa à beira-mar, sempre aberta aos amigos. No entanto, a tranquilidade familiar é abruptamente interrompida quando Rubens Paiva é levado por militares à paisana e desaparece. Eunice, determinada a descobrir a verdade sobre o destino do marido, embarca em uma busca que se estenderá por décadas, ao mesmo tempo que se reinventa e constrói um novo futuro para si e seus filhos.

Continua após a publicidade

Além de Fernanda Torres, o elenco também conta com Fernanda Montenegro , que interpreta Eunice na segunda parte do filme. Montenegro já colaborou com Walter Salles em “Central do Brasil”, que lhe rendeu uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz em 1999. Em Veneza, Torres concorreu ao prêmio de Melhor Atriz ao lado de Angelina Jolie (por “Maria”) e Lady Gaga (em “Coringa 2”).

Confira a lista completa da Variety com as artistas mais cotadas para uma indicação no Oscar 2025 de “Melhor Atriz”:

1- Angelina Jolie — “Maria” (Netflix)

2- Saoirse Ronan — “The Outrun” (Sony Pictures Classics)

3- Mikey Madison — “Anora” (Neon)

4- Karla Sofía Gascón — “Emilia Pérez” (Netflix)

5- Marianne Jean-Baptiste — “Hard Truths” (Bleecker Street)

6- Julianne Moore — “The Room Next Door” (Sony Pictures Classics)

7- Demi Moore — “A Substância” (Mubi)

8- Cynthia Erivo — “Wicked” (Universal Pictures) **

9- Fernanda Torres — “Ainda Estou Aqui” /”I’m Still Here” (Sony Pictures Classics)

10- June Squibb — “Thelma” (Magnolia Pictures)