Humberto Maruchel O lúdico de Flávia Junqueira em nova escala

A artista Flávia Junqueira está em cartaz com duas exposições simultâneas em São Paulo. A primeira delas é sua estreia em uma exposição ao ar livre, no Parque Ibirapuera. Nela, a artista elaborou um caminho imersivo com oito trabalhos que remetem aos antigos circos, com balões e objetos em diversos tamanhos.

A exibição faz parte do projeto Contemporâneas realizado com a Banca Galeria . A mostra traz uma série de instalações compostas de balões, espelhos e plataformas reflexivas. “A Banca Galeria é composta de algumas instalações que trazem elementos que as pessoas conhecem no meu trabalho na fotografia, como os balões, por exemplo; as cores, muita cor; as escalas dos objetos, vamos também brincar muito com essas escalas. Trago também uma nostalgia da minha infância, de uma infância dos anos 90 e que talvez as crianças nem conheçam hoje em dia” , antecipa a artista.

A segunda exposição, Extasia , que abriu nesta semana no Fiesp , também brinca com o lúdico, evocando imagens da infância e da memória. A expografia é resultado de uma longa pesquisa teatral da artista, que explora recursos da cenografia, fotografia, escultura e iluminação.

Continua após a publicidade

A artista Flávia Junqueira na mostra”Contemporâneas”, no Ibirapuera A4 Holofote/divulgação

Com curadoria de Bianca Coutinho Dias , o ambiente exibe nove fotografias encenadas com balões, marca registrada de Flávia Junqueira. As obras foram produzidas nos mais diversos espaços, como no Parque Henrique Lage, no Theatro Municipal de Niterói e no Real Gabinete Português de Leitura, ambos no Rio de Janeiro. “Muitas vezes a rotina da racionalidade nos suprime e nos limita a esquecer e deixar de lado esse lugar extremamente libertador e genuíno” , contou a artista em entrevista recente à Bravo! .

As imagens, em grande escala, trazem objetos lúdicos, como balões, cavalos de carrossel, cortinas de teatro , etc. É como uma imersão na fotografia encenada de Junqueira. Nesta exposição, a artista traz ainda um vídeo do making of da criação das fotografias e uma videoarte, produzida em Piracicaba (SP).

<span class="hidden">–</span> Thomas Frias/divulgação

Flávia Junqueira, nascida em São Paulo, utiliza a memória e o imaginário da infância como base para suas criações artísticas. Suas obras combinam o real e o fictício, o presente e o passado, explorando a conexão entre o universo adulto e infantil. A artista trabalha com fotografia e cenografia, transformando espaços arquitetônicos e ao ar livre em cenários de fantasia. Os balões coloridos são elementos centrais em suas composições, sempre integrados ao ambiente. Flávia é representada por galerias no Brasil, EUA, Espanha e Alemanha, levando sua arte para diferentes partes do mundo.

Continua após a publicidade

Contemporâneas - Banca Galeria por Flávia Junqueira Parque Ibirapuera – Jardim da Bienal – Av. Pedro Álvares Cabral, s/n° – Vila Mariana

Até 14 de novembro de 2024. Das 17h às 23h, com monitoria das 10h às 20h

Entrada gratuita

Extasia Centro Cultural Fiesp – Avenida Paulista, 1313 Até 26 de janeiro. De terça a domingo, 10h às 20h Entrada gratuita