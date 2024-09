Humberto Maruchel IMS exibe filmes inéditos do diretor Steve McQueen

O Instituto Moreira Salles (IMS) exibirá uma seleção inédita de filmes do diretor Steve McQueen, conhecido por 12 Anos de Escravidão . A programação faz parte da mostra “Histórias Ocupadas: Steve McQueen”, que ocorrerá de setembro a dezembro de 2024. A homenagem ao cineasta começa com a exibição do documentário Occupied City (2023), que estreou na seleção oficial do Festival de Cannes e terá sua primeira exibição no Brasil nos cinemas do IMS.

Occupied city IMS/divulgação

Baseado no livro Atlas de uma Cidade Ocupada: Amsterdã 1940-1945 , o filme investiga os vestígios da ocupação nazista na capital dos Países Baixos durante a Segunda Guerra Mundial, traçando conexões entre os acontecimentos históricos e o presente.

A mostra também incluirá os cinco filmes da série Small Axe , criada por McQueen durante a pandemia. A antologia retrata histórias da comunidade afro-caribenha de Londres entre as décadas de 1960 e 1980, abordando tensões raciais e lutas por direitos civis. Em 2020, a série foi eleita a melhor produção do ano pela Associação de Críticos de Cinema de Los Angeles.

O diretor, Steven McQueen IMS/divulgação

Entre os destaques da programação está Lovers Rock , que retrata as festas organizadas por imigrantes caribenhos nos anos 1980, embaladas por reggaes românticos, como o clássico “Silly Games” de Janet Kay. A obra celebra a música como símbolo de resistência e afeto cultural. Outro destaque é Red, White and Blue , que conta a história de um jovem que, após presenciar a agressão de seu pai por policiais, decide se tornar um oficial para tentar mudar a instituição por dentro.

Encerrando a programação em dezembro, serão exibidos Alex Wheatle e Education . O primeiro, inspirado na vida do escritor Alex Wheatle, retrata sua experiência em instituições de reclusão e sua relação com a música como forma de pertencimento. Já Education aborda a história de um menino de 12 anos, vítima de uma política escolar segregacionista.

Small axe IMS/divulgação

A próxima sessão de Occupied City está marcada para 26 de setembro (quinta), às 17h . As datas das demais exibições serão divulgadas em breve.

Histórias ocupadas: Steve McQueen IMS Paulista

Avenida Paulista, 2424.

De setembro a dezembro

Ingressos para Occupied City: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia)

Ingressos para os filmes de Small Axe: Entrada gratuita, com distribuição de senhas 1 hora antes e limite de 1 senha por pessoa