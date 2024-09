Humberto Maruchel ArtRio chega ao Rio de Janeiro com foco em descentralizar o mercado de arte

Sob olhar do Cristo Redentor, um dos eventos de arte mais prestigiados do Rio de Janeiro, a Feira de Arte do Rio de Janeiro, tomará conta da Marina da Glória de 25 a 29 de setembro. Esta é a 14ª edição do evento, que teve início em 2011. A feira contará com mais de 100 colecionadores e curadores convidados, tanto nacionais quanto internacionais.

“A ArtRio, com sua agenda perene e ações direcionadas a diferentes públicos, nos permite mostrar uma característica única da arte: sua capacidade de refletir o pensamento e o desejo de mudança da sociedade, traçando novos rumos para a história”, afirma Brenda Valansi, presidente da ArtRio.

O programa BRASIL CONTEMPORÂNEO, curado por Paula Borghi, é um dos destaques da feira. O projeto busca apresentar um panorama mais diversificado da produção artística nacional, atraindo galerias e artistas fora do eixo Rio-São Paulo.

O programa SOLO, curado por Ademar Britto Junior, trará 10 exposições individuais, oferecendo uma visão íntima dos momentos marcantes na carreira de cada artista. O tradicional programa PANORAMA também estará presente, reunindo as principais galerias consolidadas no mercado de arte.

Neste ano, a ArtRio firmou uma importante parceria com o Pérez Art Museum Miami (PAMM). Jennifer Inacio, curadora do PAMM, será responsável pelo programa MIRA, que destacará obras de vídeo arte durante a feira. Essas obras também serão transmitidas pelo PAMM TV e ficarão disponíveis por seis meses. Além disso, Inacio trará um grupo do PAMM para adquirir obras de artistas brasileiros, promovendo um intercâmbio cultural entre Brasil e Estados Unidos.

Cleiber Bane – MAHKU.Katxa Nawa, 2023.Acrílica sobre tela.114 x 149 cm.44 7_8 x 58 5_8 in Coletivo MAHKU/reprodução

A feira também dará grande visibilidade à arte indígena, com destaque para o estande da Carmo Johnson Projects, que apresentará o Coletivo MAHKU (Movimento dos Artistas Huni Kuin, do Acre) e obras das artistas Kaya Agari e Kássia Borges. O MAHKU, que está na Bienal de Veneza deste ano, é responsável pela grande pintura na entrada do Pavilhão Central.

Outro destaque é a Christal Galeria, que apresentará exclusivamente artistas indígenas, incluindo Ziel Karapotó e Olinda Tupinambá, ambos com obras no Pavilhão Brasil da Bienal de Veneza. Esses artistas estarão no programa Brasil Contemporâneo, reforçando o compromisso da ArtRio em promover a diversidade da arte brasileira.

Além dessas exposições, vale conferir os trabalhos individuais dos seguintes artistas no programa SOLO:

Thiago Nevs (Asfalto)

Nascido na periferia de São Paulo em 1985, Thiago explora temas como memória, cotidiano e cultura popular em suas obras. Sua produção inclui objetos, esculturas, instalações e pinturas, influenciada por expressões urbanas e populares, como a “filetagem” de caminhões, o grafite e a pixação.

Rommulo Vieira Conceição (Aura)

Nascido em Salvador em 1968 e atualmente baseado em Porto Alegre, Rommulo questiona as noções de moderno e contemporâneo a partir da relação entre espaço e lugar. Suas obras desafiam a funcionalidade dos espaços e levantam questões sobre o espaço público e quem o habita.

Melissa de Oliveira (Nonada)



Melissa de Oliveira (Nonada)

Fotógrafa residente na comunidade do Dendê, Melissa documenta a vida nas ruas e becos da região. Sua série fotográfica, iniciada em 2019, visa mostrar o lado positivo de sua comunidade, desafiando a imagem estereotipada de violência e pobreza frequentemente retratada pela mídia.

Carlos Zilio (Galerias Raquel Arnaud e Cássia Bomeny)

Carlos Zilio passou por importantes correntes artísticas, como a Nova Figuração Brasileira e a arte conceitual. Desde os anos 1980, seu trabalho se concentra na pintura, com o tamanduá-bandeira, símbolo de sua infância, se tornando uma presença constante em suas obras. Zilio eliminou elementos narrativos para focar na ação pictórica pura.

ArtRio Marina da Glória – Av. Infante Dom Henrique, S/N – Glória De 25 a 29 de setembro. De quarta a domingo, das 14h às 21h. Ingressos entre R$40 e R$80.