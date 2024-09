Humberto Maruchel O que sabemos sobre “O Filho de Mil Homens”, adaptação do livro de Valter Hugo Mãe

Com direção e roteiro de Daniel Rezende , indicado ao Oscar por Cidade de Deus , O Filho de Mil Homens , é uma das produções brasileiras em andamento na Netflix. A aguardada adaptação do romance de Valter Hugo Mãe, publicado originalmente em 2011, traz o ator Rodrigo Santoro vivendo o pescador que protagoniza a narrativa.

O livro conta a história comovente de Crisóstomo, que, aos 40 anos, se percebe solitário e se sente um homem pela metade por sentir falta de uma família. Ele deseja ser pai, mas acredita que esse sonho já se expirou. No meio do caminho, ele conhece Camilo, um jovem órfão de uma anã e resolve criá-l0 como seu filho, construindo uma família atípica. E encontra também Isaura, uma mulher renegada por não ser virgem, e Antonino, um homem que sofre discriminação por seu jeito sensível.

Valter Hugo Mãe publicou outros sucessos literários, como A máquina de fazer espanhóis (vencedor do Grande Prêmio Portugal Telecom de Melhor Livro do Ano e Prêmio Portugal Telecom de Melhor Romance do Ano), A desumanização e Homens imprudentemente poéticos .

O filme, que está sendo produzido pela Biônica Filmes e Barry Company, foi gravado entre Búzios, no Rio de Janeiro, e em cidades do interior da Bahia. Além de Santoro, o longa traz no elenco Rebeca Jamir, Johnny Massaro, Miguel Martines, Juliana Caldas, Grace Passô, Inez Vianna, Lívia Silva e Antonio Haddad.

Outra novidade anunciada pela plataforma de streaming é a chegada de Vicentina Pede Desculpas , filme dirigido e escrito por Gabriel Martins , de “Marte Um” , que começa a ser rodado nesta semana em Belo Horizonte. O longa de ficção está sendo produzido pela Filmes de Plástico e trará a atriz Rejane Faria no papel principal. Vicentina Pede Desculpas segue a história de uma mulher de 75 anos que precisa encarar a morte de seu filho, um motorista de um ônibus que cai de um viaduto, causando uma verdadeira tragédia, afetando outras famílias. O elenco conta ainda com Maira Azevedo, Giovanna Heliodora, Thalma de Freitas e Grace Passô.