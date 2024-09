Humberto Maruchel Débora Falabella estreia em São Paulo espetáculo que aborda a violência de gênero

Após uma temporada de grande sucesso no Rio de Janeiro e algumas indicações ao Prêmio Shell, o espetáculo Prima Facie chega ao Teatro Vivo, em São Paulo. Esta é a estreia de Débora Falabella em um solo teatral. O espetáculo conta com direção de Yara de Novaes.

A peça, escrita por Suzie Miller, narra a história de Tessa, uma jovem advogada criminalista no auge de sua carreira, conhecida por defender homens acusados de violência sexual. A trama ganha uma nova perspectiva quando Tessa se torna vítima de um estupro e passa a enfrentar as contradições do sistema de Justiça.

<span class="hidden">–</span> Annelize Tozetto/divulgação

Além do trabalho no palco, Débora Falabella tem participado de debates sobre misoginia e a falta de representação feminina na Justiça. Recentemente, ela participou de um painel em Brasília com a ministra do STF Carmen Lúcia, o ex-ministro do STF Ayres Britto e a subprocuradora Geral da República, Raquel Dodge.

No início do ano, Bravo conversou com Débora e Yara sobre a adaptação do espetáculo. A conexão de Débora com Prima Facie aconteceu de forma quase coincidencial. Ela desejava retomar o trabalho com Yara de Novaes, com quem havia colaborado no Grupo 3, e lembrou da peça. Embora os direitos de adaptação já estivessem vendidos para outro produtor no Brasil, Débora recebeu um convite inesperado do mesmo produtor para interpretar Tessa. Empolgada, ela aceitou, mas fez questão de que Yara dirigisse a peça.

<span class="hidden">–</span> Annelize Tozetto/divulgação

“Parece quase como se fosse destinado. Quando vemos a Débora em cena, ela está voando, em uma conexão tão orgânica e intrínseca ao tema e à personagem. Era dela, não pertencia a mais ninguém. Não consigo imaginar outra pessoa interpretando”, declarou Yara.

Por sua vez, Débora reforça a importância da parceria com Yara: “Eu só conseguiria fazer isso com a Yara. Não havia outra opção. Quando li o texto, pensei: ‘Estou ferrada, não sei se consigo’. O texto vai para muitos lugares. Precisávamos encontrar uma abordagem direta, sem cair no excesso de sofrimento. Como atriz, não poderia ficar tão abalada.”

Recentemente, a peça recebeu indicações para Melhor Atuação e Melhor Direção no Prêmio Shell do Rio de Janeiro.

<span class="hidden">–</span> Annelize Tozetto/divulgação

Prima Facie TEATRO VIVO – Avenida Doutor Chucri Zaidan, 2460 – Morumbi.

Temporada: De 21 de setembro até 1º de dezembro. Quintas, sextas e sábados, às 20h. Domingos, às 18h.

Ingressos: R$150 e R$40. *Valor Preço Popular conforme determinação da Lei Rouanet, havendo um limite de ingressos por sessão.

Classificação: 14 anos

Duração: 100 minutos