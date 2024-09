Humberto Maruchel Grammy Latino 2024: 5 artistas que você precisa conhecer

Foram anunciados ontem (17) os indicados ao Grammy Latino, cuja cerimônia será realizada no dia 14 de novembro no Kaseya Center, em Miami. Este ano, a premiação contará com 58 categorias, incluindo as principais: “Gravação do Ano”, “Álbum do Ano”, “Canção do Ano” e “Melhor Artista Revelação”. A votação é realizada por profissionais da música , membros da Academia Latina da Gravação.

Entre os indicados a Álbum do Ano estão Ángela Aguilar, Camilo, Xande de Pilares, Karol G, Kany García, Juan Luis Guerra 4.40, Mon Laferte, Carín León, Residente e Shakira.

“Os Latin GRAMMYs cresceram de forma surpreendente e se tornaram uma plataforma fundamental para a música e a cultura. Estamos orgulhosos de apresentar os indicados deste ano, um grupo talentoso e diversificado de criadores que refletem a riqueza e o impacto global de nossa música”, afirmou Manuel Abud, CEO da Academia Latina da Gravação.

Além de ser a maior premiação musical, o Grammy Latino também serve como um importante espaço para promover artistas emergentes. Este ano, a categoria de Artista Revelação conta com uma seleção diversificada de talentos, incluindo Agris, Kevin Aguilar, Darumas, Nicolle Horbath, Latin Mafia, Cacá Magalhães, Os Garotin, Íñigo Quintero, Sofi Saar e Ela Taubert.

Conheça o trabalho de alguns dos novos talentos que estão concorrendo ao Grammy Latino:

Cacá Magalhães

Cacá Magalhães é uma jovem promessa da música brasileira que tem se destacado no cenário musical. Nascida na Bahia, Cacá ganhou reconhecimento ao assinar com a Sony Music aos 14 anos, um feito notável para uma artista tão jovem. Ela traz um estilo que mistura influências do pop e da música brasileira.

Kevin Aguilar

Kevin Aguilar é um artista emergente no cenário musical mexicano, conhecido por sua inovação no gênero mariachi. Recentemente, ele lançou seu novo single, “Más Que Amigos”, que se destaca por sua abordagem contemporânea do mariachi tumbado, uma subcategoria que mistura o tradicional mariachi com influências modernas.

Sofi Saar

Sofi Saar é uma promissora cantora de Monterrey, México, que está ganhando destaque na cena musical com sua voz marcante e estilo pop. Antes de se dedicar à música, a jovem trabalhava como jornalista. Recentemente, ela lançou seu mais recente single, “Terca”, que vem recebendo elogios por sua originalidade e a capacidade de capturar a essência do pop moderno.

Darumas

O Darumas é formado pela baixista argentina Aldana Aguirre, pela guitarrista cubano-americana Ceci Leon e pela cantora haitiana-chilena Vedala Vilmond. Ela tem se destacado por fundir os estilos funk latino e o pop.

Os garotin

Formado por três músicos brasileiros, Anchieta, Leo Guima e Cupertino, de São Gonçalo (RJ), o grupo surgiu a partir do incentivo de Paula Lavigne. E desde então, tem atraído a atenção de celebridades e críticos. Sua música é marcada por vocais intensos e arranjos sofisticados, com um estilo que remete às raízes do soul, mas com um toque contemporâneo.

Confira a lista dos indicados às principais categorias da premiação:

Gravação do Ano

● “Mil veces” – Anitta

● “Monaco” – Bad Bunny

● “Una vida pasada” – Camilo & Carín León

● “Catalina” – Cimafunk & Monsieur Periné

● “Derrumbe” – Jorge Drexler

● “Con dinero y sin dinero” – Fonseca & Grupo Niche

● “Mi ex tenía razón” – Karol G

● “Mambo 23” – Juan Luis Guerra 4.40

● “Tenochtitlán” – Mon Laferte

● “Igual que un ángel” – Kali Uchis & Peso Pluma

Álbum do Ano

● Bolero – Ángela Aguilar

● Cuatro – Camilo

● Xande canta Caetano – Xande de Pilares

● Mañana será bonito (Bichota Season) – Karol G

● García – Kany García

● Radio güira – Juan Luis Guerra 4.40

● Autopoiética – Mon Laferte

● Boca chueca, vol. 1 – Carín León

● Las letras ya no importan – Residente

● Las mujeres ya no lloran – Shakira

Canção do Ano

● “A fuego lento” – Daymé Arocena & Vicente García, compositores (Daymé Arocena

& Vicente García)

● “A la mitad” (Banda Sonora Original de la serie Zorro) – Julio Reyes Copello &

Mariana Vega, compositores (Maura Nava)

● “Aún me sigo encontrando” – Rubén Blades, Gian Marco & Julio Reyes Copello,

compositores (Gian Marco & Rubén Blades)

● “Caracas en el 2000” – Marvin Hawkins Rodríguez, Jerry Di, La Pichu, Danny Ocean

& Elena Rose, compositores (Elena Rose, Danny Ocean & Jerry Di)

● “Derrumbe” – Jorge Drexler, compositor (Jorge Drexler)

● “(Entre paréntesis)” – Édgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Manuel Lorente Freire,

Lenin Yorney Palacios & Shakira, compositores (Shakira, Grupo Frontera)

● “Mi ex tenía razón” – Édgar Barrera, Andrés Jael Correa Ríos, Kevyn Mauricio Cruz

Moreno, Karol G & MAG, compositores (Karol G)

● “Según quién” – Édgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Luis Miguel Gómez Castaño,

Maluma, Lenin Yorney Palacios & Juan Camilo Vargas, compositores (Maluma &

Carín León)

● “Te lo agradezco” – Rafa Arcaute, Kany García, Carín León & Richi López,

compositores (Kany García & Carín León)

● “313” – Leo Genovese, Residente & Silvia Pérez Cruz, compositores (Residente,

Silvia Pérez Cruz & Penélope Cruz)

Melhor Artista Revelação

● Agris

● Kevin Aguilar

● Darumas

● Nicolle Horbath

● Latin Mafia

● Cacá Magalhães

● Os Garotin

● Iñigo Quintero

● Sofi Saar

● Ela Taubert