Filmes do Batman retornam aos cinemas para sessões limitadas

Para os fãs do Cavaleiro das Trevas , não é surpresa que o Batman Day é comemorado anualmente no terceiro sábado de setembro.

Em 2024, a data será celebrada no dia 21. Para marcar a ocasião, a Warner Bros. Pictures , detentora dos direitos de produção e distribuição das adaptações cinematográficas dos quadrinhos da DC, anunciou uma programação especial dedicada a um dos super-heróis mais queridos pelos brasileiros.

Entre os dias 19 e 25 de setembro, cinemas selecionados exibirão novamente os filmes “Batman, lançado em 1989 , e “The Batman” (2022) nas telonas!

Michael Keaton, no filme Batman (1989) dirigido por Tim Burton Warner Bros./divulgação

“Batman” (1989), dirigido por Tim Burton , é o terceiro longa-metragem do diretor e conta com Michael Keaton no papel do icônico vigilante de Gotham City. O filme acompanha a saga do bilionário Bruce Wayne, que assume a identidade de Batman para combater o crime em na cidade fictícia. Quando o infame Coringa (interpretado por Jack Nicholson ) inicia uma série de ataques, o homem-morcego se vê em uma luta feroz para proteger a cidade e enfrentar a ameaça do vilão, que pretende semear o caos. O longa combina ação e mistério com uma atmosfera sombria, estabelecendo um novo tom para o personagem no cinema.

Já “The Batman” (2022), dirigido por Matt Reeves e estrelado por Robert Pattinson , traz uma abordagem mais investigativa ao vigilante. Ambientado nos primeiros anos da carreira de Bruce Wayne como Batman, o filme explora sua luta contra a corrupção e a onda de tráfico de drogas que assola a cidade.

Quando uma série de assassinatos elaborados aterroriza a população, o Cavaleiro das Trevas se junta com o tenente James Gordon ( Jeffrey Wright ) e Selina Kyle — Mulher-Gato interpretada por Zoë Kravitz — , para desmascarar o serial killer conhecido como Charada ( Paul Dano ). Com um tom noir e uma estética sombria, esta versão oferece uma narrativa mais complexa e difusa do personagem.

Spin-off the “The Batman” na Max

Colin Farrell em Pinguim (2024) IMDB/reprodução

As novidades da DC também estão no streaming. Nossa dica é dar o play na série “The Penguin”, que estreia na Max na quinta (19 de setembro) com episódios semanais, sempre aos domingos, a partir do dia 29 de setembro. Após o sucesso na última versão do filme da DC, Colin Farrell retorna no papel do vilão agora como pera principal neste spin -off que se passa logo após o desfecho do longa-metragem.

