Humberto Maruchel Aqui estão os 12 filmes brasileiros que podem concorrer ao Oscar 2025

Será que em 2025 o Brasil finalmente voltará a ocupar uma vaga em uma das principais categorias do Oscar? Não será por falta de bons títulos. Neste mês, a Academia Brasileira de Cinema liberou os 12 filmes habilitados para disputar uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional. Essa é a primeira etapa até que o título seja ou não escolhido.

São eles: “A Metade de Nós”, de Flávio Botelho; “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles; “Cidade Campo”, de Juliana Rojas; “Estômago 2 – O Poderoso Chef”, de Marcos Jorge; “Levante”, de Lillah Halla; “Motel Destino”, de Karim Aïnouz; “Ninguém Sai Vivo Daqui”, de André Ristum; “O Sequestro do Voo 375”, de Marcus Baldini; “Saudade Fez Morada Aqui Dentro”, de Haroldo Borges; “Sem Coração”, de Nara Normande e Tião; “Vermelho Monet”, de Halder Gomes; e “Votos”, de ngela Patrícia Reiniger.

Na próxima fase, a Comissão de Seleção escolherá seis filmes para, em uma nova reunião, definir o filme vencedor. Esse título será inscrito na Academia como representante oficial do país e, finalmente, disponibilizado e avaliado pelo comitê da Academia.

A Comissão de Seleção brasileira anunciará o filme representante em 23 de setembro.

Confira os filmes habilitados nesta etapa:

A metade de nós

Produção: Gullane Entretenimento

Direção: Flávio Botelho

Sinopse: Francisca e Carlos enfrentam a dolorosa tarefa de se adaptar à nova realidade após o suicídio de seu único filho, Felipe. Imersos em fantasias, medos e melancolia, o casal se separa e cada um segue um caminho radical. Carlos se muda para o antigo apartamento de Felipe, buscando refúgio na vida que seu filho deixou para trás, enquanto Francisca, assombrada pela culpa, dedica-se a desvendar o enigma por trás do trágico acontecimento.

Ainda estou aqui, de Walter Salles IMDB/reprodução

Ainda estou aqui

Produção: VideoFilmes, RT Features e MACT Films

Direção: Walter Salles

Sinopse: Rio de Janeiro, início dos anos 70. Em meio ao endurecimento da ditadura militar, a família Paiva – composta por Rubens, Eunice e seus cinco filhos – vive uma rotina tranquila em sua casa de frente para a praia, onde as portas estão sempre abertas para os amigos. No entanto, tudo muda quando Rubens Paiva é levado por militares à paisana e desaparece. Eunice, que passará décadas em busca da verdade sobre o destino do marido, é forçada a se reinventar e a traçar um novo futuro para si e seus filhos. Baseado no livro biográfico de Marcelo Rubens Paiva, o filme narra a emocionante história de uma família que ajudou a redefinir o curso da história do país.

Cidade; Campo

Produção: Dezenove Som e Imagens

Direção: Juliana Rojas

Sinopse: O filme apresenta duas histórias de migração entre a cidade e o campo. Na primeira parte, após o rompimento de uma barragem que inunda sua terra natal, Joana, uma trabalhadora rural, se muda para São Paulo em busca de sua irmã Tânia, que vive com o neto Jaime. Joana enfrenta as dificuldades de sobreviver na “cidade do trabalho”. Na segunda parte, Flávia e sua companheira Mara se mudam para a fazenda que Flávia herdou de seu falecido pai. Lá, a natureza força as duas a confrontarem frustrações e a lidar com memórias e fantasmas do passado.

Estômago II – O poderoso chef

Produção: Zencrane Filmes e Alexandra Cinematográfica

Direção: Marcos Jorge

Sinopse: A saga de Raimundo Nonato (João Miguel), nosso “anti-herói” favorito, continua em uma nova jornada filosófico-culinária. Dezesseis anos após os eventos do primeiro filme, Nonato se torna o chef dos chefes na prisão, conquistando tanto o diretor do presídio quanto o veterano líder dos detentos, Etecétera (Paulo Miklos), com seu talento na cozinha e sua sagaz lábia. Porém, a chegada do mafioso italiano Dom Caroglio (Nicola Siri) ameaça sua posição, dando início a uma disputa pelo controle da penitenciária e pelo privilégio de ser servido por Nonato. Paralelamente, descobrimos os tortuosos caminhos que transformaram o pacato filho de uma dona de restaurante no sul da Itália no poderoso chef que desafiará o crime organizado no Brasil.

Levante

Produção: Arissas (Brasil), Manjericão Filmes (Brasil), In Vivo Films (França), Cimarrón Cine (Uruguai)

Direção: Lillah Halla

Sinopse: Às vésperas de um campeonato de vôlei decisivo para seu futuro como atleta, Sofía, de 17 anos, descobre uma gravidez indesejada que ameaça sua liberdade e autonomia. Ao tentar interromper a gestação de forma clandestina, ela se torna alvo de um grupo fundamentalista determinado a impedir que ela realize o aborto a qualquer custo. No entanto, nem Sofía, nem seus entes queridos estão dispostos a se render ao fervor cego da manada.

Motel Destino

Produção: Cinema Inflamável Produções Cinematográficas

Direção: Karim Aïnouz

Sinopse: Situado sob o céu azul ardente da costa norte do Brasil, o Motel Destino é um hotel de sexo à beira da estrada, envolto em tons de neon e administrado por Elias e sua bela e frustrada esposa Dayana. Quando Heraldo, um jovem de 21 anos, chega ao motel após um golpe mal-sucedido e fugindo da polícia e de uma gangue, Dayana se vê intrigada e decide deixá-lo ficar. À medida que os dois se envolvem em uma dança de poder, desejo e libertação, um plano perigoso para alcançar a liberdade começa a tomar forma. Neste noir tropical, lealdades e desejos se entrelaçam, revelando que o destino tem seu próprio design enigmático.

Ninguém sai vivo daqui

Produção: Gullane Entretenimento

Direção: André Ristum

Sinopse: No início dos anos 70, a jovem Elisa é internada à força pelo pai no Hospital Psiquiátrico Colônia após engravidar do namorado. Submetida a abusos e injustiças, Elisa, junto com outros internos, luta para encontrar uma maneira de escapar desse verdadeiro inferno na Terra.

O sequestro do voo 375

Produção: Estúdio Escarlate

Direção: Marcus Baldini

Sinopse: Em 1988, Nonato (Jorge Paz), um trabalhador cansado das dificuldades impostas por um país em crise, decide orquestrar o sequestro de um voo comercial com o objetivo de realizar um atentado ao Palácio do Planalto. Dentro da aeronave, o piloto Murilo (Danilo Grangheia) se vê responsável pela vida de mais de 100 passageiros e, mesmo sob intensa pressão, executa a manobra mais impressionante de sua carreira, mudando para sempre a história da aviação. Baseado em fatos reais.

Saudade fez morada aqui dentro

Produção: Plano 3 Filmes

Direção: Haroldo Borges

Sinopse: Bruno, um adolescente de 15 anos, está perdendo a visão de forma irreversível. Em meio às incertezas da adolescência e à iminente cegueira, o filme transforma o destino trágico de Bruno em uma jornada de aprendizado coletivo.

Sem coração

Produção: Cinemascópio Filmes

Direção: Nara Normande e Tião

Sinopse: No verão de 1996, no litoral de Alagoas, Tamara aproveita suas últimas semanas na vila pesqueira onde mora antes de partir para estudar em Brasília. Um dia, ela ouve falar de uma adolescente misteriosa apelidada de “Sem Coração” devido a uma cicatriz no peito. Ao longo do verão, Tamara desenvolve uma atração crescente por essa enigmática figura.

Vermelho Monet

Produção: ATC Entretenimentos e Glaz Entretenimento

Direção: Halder Gomes

Sinopse: Johannes Van Almeida (Chico Diaz) é um pintor de mulheres cuja obra não é mais aceita no mercado de arte. Com a visão deteriorada e à beira de um colapso nervoso, Johannes encontra inspiração em Florence Lizz (Samantha Müller), uma famosa atriz em crise, para criar sua obra-prima. Antoinette Lefèvre (Maria Fernanda Cândido), uma influente marchand e conhecedora de arte, fareja o valor das obras quando a inspiração se torna obsessão entre pintores e modelos.

Votos

Produção: No Ar Comunicação

Direção: Ângela Patrícia Reiniger

Sinopse: O documentário investiga as razões que levam pessoas, em pleno século 21, a fazer os votos de Conversão dos Costumes (Pobreza e Castidade), Obediência e Estabilidade (viver e morrer no mesmo local), optando por uma vida monástica em clausura. Em um mundo onde a busca por novidades é incessante e as relações humanas são cada vez mais descartáveis, os votos religiosos representam um compromisso para toda a vida. O documentário revela esta realidade, dentro de mosteiros e abadias, e mostra também aqueles que, após passar por todo o processo, descobrem que essa vida não é para eles.