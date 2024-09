Humberto Maruchel Assista ao teaser de “Ainda Estou Aqui”, novo filme Walter Salles

Estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello , o filme “Ainda Estou Aqui”, que marca o aguardado retorno de Walter Salles, terá sua première brasileira na próxima Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e já possui teaser oficial. O longa é baseado no livro biográfico homônimo de Marcelo Rubens Paiva e nos transporta ao Rio de Janeiro dos anos 70, em meio ao endurecimento da ditadura militar.

“Ainda Estou Aqui” estreou na 81ª edição do Festival de Veneza , onde saiu premiado na categoria de Melhor Roteiro. A trama acompanha a família Paiva: Rubens (Selton Mello), Eunice (Fernanda Torres) e seus cinco filhos, que vivem em uma casa de frente para a praia, sempre aberta para amigos. Porém, a tranquilidade da família é abruptamente interrompida quando Rubens Paiva é levado por militares à paisana e desaparece. Eunice, determinada a descobrir a verdade sobre o destino de seu marido, embarca em uma busca que se estenderá por décadas, enquanto se vê forçada a se reinventar e a construir um novo futuro para si e seus filhos.

Este é o terceiro filme de Walter Salles a competir no Festival de Veneza, onde ele estreou em 2001 com “Abril Despedaçado” . “Ainda Estou Aqui” também marca o reencontro do cineasta com Fernanda

, com quem trabalhou anteriormente em “Terra Estrangeira” e “O Primeiro Dia”.

Além de Torres, o elenco conta com Fernanda Montenegro , que interpreta Eunice na segunda parte do filme. Montenegro já colaborou com Salles em “Central do Brasil” , pelo qual foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz .

Em Veneza, “Ainda Estou Aqui” foi aplaudido por 10 minutos após a exibição e concorreu ao lado de filmes de diretores renomados como Pedro Almodóvar e Luca Guadagnino (“Queer”) pelo Leão de Ouro . O longa “The Room Next Door”, de Almodóvar, acabou levando a categoria. Fernanda Torres também disputou o prêmio de Melhor Atriz na competição e saiu como uma das atrizes cotadas para concorrer na mesma categoria do Oscar 2025 por jornais e revistas internacionais como a Variety , que chamou sua atuação de “soberba” e “profundamente pungente” .

Antes de aterrisar em São Paulo, o “Ainda Estou Aqui” será exibido no 49º Festival de Toronto e, posteriormente, na sessão Spotlight do 62º Festival de Nova York , realizado no Lincoln Center. Assista ao trailer completo abaixo: