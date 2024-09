Humberto Maruchel Bienal do Livro: confira as mesas imperdíveis deste último fim de semana

A mais recente edição da Bienal do Livro de São Paulo está sendo um sucesso e prova que a literatura ainda ocupa um espaço importante. O evento, que vai até o próximo domingo no Distrito Anhembi , deve atrair mais de 600 mil visitantes até o encerramento. Com a participação de mais de 30 autores internacionais e 600 nacionais, a Bienal promove debates e encontros com fãs, reforçando o lema “Quem lê faz grandes amigos”, que destaca o poder da literatura em conectar gerações e aproximar pessoas.

A Colômbia é o país homenageado na Bienal do Livro de São Paulo e marca presença com um espaço de 300m² do galpão. O país traz mais de 17 autores, como Andrea Cote, Margarita García Robayo e Gilmer Mesa, além de acadêmicos, como Maritza Naforo.

A boa notícia é que, se você planeja visitar a feira neste fim de semana, ainda há ingressos disponíveis. Para ajudar na sua escolha, selecionamos quatro debates imperdíveis da extensa curadoria:

Eliana Alves Cruz Chico Cerchiaro/divulgação

No sábado, às 14h, as autoras Carla Madeira (“Tudo é rio”) e Eliana Alves Cruz (“O crime do cais do valongo”) discutem as representações da mulher e da mãe na literatura, no espaço Arena Cultural.

Às 17h30, também na Arena Cultural, Ailton Krenak, Rita Carelli e Mayra Sigwalt debatem a crise ambiental e o papel dos povos originários na preservação da natureza em “O que é o Futuro Ancestral? Ainda é possível chegar lá”.

No domingo, às 18h45, a poesia ganha destaque no Salão de Ideias com Fabrício Corsaletti, Luiza Romão e Ryane Leão em “Poesia: no livro e no Slam”.

Luiza Romão Divulgação/divulgação

Além disso, no domingo, às 14h, no Papo de Mercado, Ignácio de Loyola Brandão e Ícaro Silva discutem o incentivo à leitura e seu impacto na formação de leitores e escritores. Às 17h, no Salão de Ideias, será realizada uma homenagem aos 185 anos de Machado de Assis.

Bienal do Livro de São Paulo Distrito Anhembi – Av. Olavo Fontoura, 1209 – Santana

Segunda a sexta, das 9h às 22h, sábado das 10h às 22h e domingo, das 10h às 21h

Ingressos: R$17,50 (meia) e R$35 (inteira)