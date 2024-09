Humberto Maruchel Pinacoteca expõe esculturas de seu acervo em nova exposição

A partir de sábado (14), parte preciosa das esculturas do acervo da Pinacoteca de São Paulo agora poderão ser vistas pelo público em uma mostra especial Com curadoria de Yuri Quevedo , a exposição “A Forma do Fim” reúne 60 obras de diferentes períodos, simbolizando “as representações da passagem do tempo e dos ciclos da vida” .

A exposição traz entre seus destaques Gênio do Descanso Eterno , de Auguste Rodin , Raízes Mortas da Natureza e Cipó , de Advânio Lessa , e Bicho – Relógio de Sol , de Lygia Clark , além de Ferramenta de Tempo (2021), de José Adário .

Lygia Clark Bicho – Relógio de Sol Romulo Fialdini /Pinacoteca do Estado de São Paulo/divulgação

“Um dos aspectos mais interessantes da arte é a possibilidade de imaginar um futuro. Seja pensando criticamente as formas de vida, seja para conceber nosso fim. Esta exposição mostra como os artistas podem nos ajudar a entender nossa experiência do tempo, sua passagem e o que permanece” , declara o curador à Bravo! .

Continua após a publicidade

A mostra celebra o acervo centenário do museu, que conta com mais de 13 mil obras. Parte delas está exposta na exposição permanente Pinacoteca: Acervo . Desta vez, a instituição revisita seu conjunto de esculturas, analisando suas características e semelhanças.

“Ao observar a coleção de esculturas da Pinacoteca, é interessante notar como os artistas elaboram diversas experiências de vida e morte que nos instigam a refletir sobre nosso modo de ver arte e de imaginar nossa própria vida” , completa o curador.

Continua após a publicidade

Além dos objetos expostos, a mostra inclui um registro em fotos da performance histórica Passagem (1979), de Celeida Tostes.

“É muito interessante ver como Celeida Tostes e Marcia Pastore utilizam a performance para tratar da linguagem da escultura – uma arte tradicionalmente estática. Tostes realiza uma ação em que ela é confinada dentro de uma urna de barro e depois renasce da própria obra. Pastore, por sua vez, materializa em alumínio e bronze os rastros da passagem de seu corpo pelo espaço. No trabalho dessas duas artistas, elas expandem a linguagem da escultura com seus próprios corpos, fazendo da ação e do movimento a força geradora das obras e uma maneira de se relacionar, seja com a história, seja com o mundo ao redor”.

<span class="hidden">–</span> Pinacoteca do Estado de São Paulo/reprodução

A forma do fim: esculturas no acervo da Pinacoteca Edifício Pina estação | Lg. General Osório, 66

De quarta a segunda, das 10h às 18h (entrada até 17h)

Gratuitos aos sábados – R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia-entrada)