Humberto Maruchel Agenda teatral de setembro

São Paulo tem uma programação teatral incomparável. São dezenas de espetáculos, de todos os gêneros, em cartaz todos os meses. Setembro marca mais uma mudança na cena teatral, com a despedida de peças prestigiadas e a chegada de estreias aguardadas. Selecionamos alguns espetáculos em cartaz que merecem a sua atenção.

Helena Ranaldi e Martha Meola em Por trás das Flores Camila Rios/divulgação

Por Trás das Flores

A peça explora a relação entre uma Filha (Helena Ranaldi) e uma Mãe (Martha Meola), utilizando uma linguagem poética. Ambientada no norte do Líbano e na imaginação da Filha, a peça mostra a Mãe tentando convencer a Filha a voltar ao Brasil. O texto contrasta as culturas libanesa e brasileira, além de refletir sobre o distanciamento entre o presente e o passado, quando a Mãe migrou para o Brasil. Texto de Samir Yazbek e direção de Marcelo Lazzaratto.

De 12 a 22 de setembro (quinta a sábado, às 20h, e domingo, às 19h)

Sala Itaú Cultural (Piso Térreo)

Duração: 80 minutos aproximadamente

Classificação indicativa: 12 anos

Entrada gratuita

Um céu de assombro Denny Naka/divulgação

Um Céu de Assombro

Idealizado e escrito logo após a pandemia de Covid-19, o distópico Um Céu de Assombro apresenta um diálogo entre duas pessoas em uma terra devastada, enquanto tentam lidar com a incerteza do futuro e o luto pelos que se foram. O espetáculo, com texto de Daniel Veiga e direção de Kleber Montanheiro, conta com Daniela Flor e Daniel Costa no elenco.

De 12 a 29 de setembro (quinta a sábado, às 21h; domingo, às 19h)

Teatro Cacilda Becker – Rua Tito, 295 – Lapa

Ingressos: gratuitos, disponíveis na Sympla

Classificação: 12 anos

Duração: 80 minutos

Eu Sou Thema e Ela é Minha Louise Carmen Campos/divulgação

Eu Sou Thema e Ela é Minha Louise

A peça aborda a amizade entre mulheres por meio da trajetória de Vera e Madu, que se inicia nos anos 90. Ao longo das décadas, a história acompanha suas filhas, Teresa e Luiza, até os dias atuais. Assim como no filme Thelma & Louise, um abuso sexual altera o rumo de suas vidas. Trabalho da RIMA Coletiva, criado e protagonizado por Rita Batata e Mariana Leme.

De 13 a 29 de setembro (sexta, às 20h; sábado e domingo, às 18h30)

Sesc Santo Amaro – Espaço das Artes – R. Amador Bueno, 505, Santo Amaro

Ingressos : R$ 50 (inteira), R$ 25 (meia-entrada), R$ 15 (credencial plena)

Classificação : 16 anos

Duração : 70 minutos

Invento para ventar

Espetáculo, da Cia. Zin, para bebês. Murú (Elenira Peixoto) é uma velha coruja sábia da espécie Murucutu, a maior coruja tropical e uma das maiores do Brasil. Já Minga (Eugenia Cecchini) é uma flaminga brincalhona, imaginativa, falante e atrapalhada, que costuma dormir em pé por causa das suas longas pernas e Rubra (Jéssica Barbosa) é uma guará-vermelha, que é considerada uma das mais bonitas do Brasil, cheia de energia, com instinto de coletividade e proteção. Iansã conta às passarinhas que as crianças estão se esquecendo da natureza e de brincar com o vento e pede para elas lembrarem as crianças de brincarem sempre com o vento, recriando, brincando e reinventado o “ventar”. Nesse momento do espetáculo os bebês e crianças poderão entrar em cena, mexendo em objetos cênicos, como infláveis e brinquedos de ar.

15 de setembro, domingo, 11h. No Teatro Alfredo Mesquita – Av. Santos Dumont, 1770 – Santana.

18 de setembro, quarta-feira, 11h e 15h. No CEU Butantã – Av. Eng. Heitor Antônio Eiras Garcia, 1870 – Jardim Esmeralda.

25 de setembro, quarta-feira, 11h e 15h. No CEU Uirapuru – R. Nazir Miguel, 849 – Jardim Joao XXIII.

28 e 29 de setembro, sábado, 16h e domingo, 11h e 16h. No Teatro Arthur Azevedo – Av. Paes de Barros, 955 – Alto da Mooca.

40 minutos | Livre | Gratuito.

Autoexame de Corpo de Delito

A peça traz narrativas de sonhos e canções originais. Duas pessoas – uma mulher que canta e um músico – aparecem como figuras de um mundo onírico, paralelo ao mundo real. Eles transformam uma sala de concerto em um espaço fronteiriço entre vigília e sonho. O público é convidado a mergulhar em seus próprios sonhos, em meio à música e à ação da atriz. Dramaturgia e atuação de Lucienne Guedes.

De 20 de setembro a 27 de outubro (sexta e sábado, às 20h; domingo, às 18h)

Sessões extras com interpretação em Libras: 3 e 17 de outubro

Teatro da USP | Centro MariAntonia – Rua Maria Antonia, 294, Vila Buarque

Ingressos : gratuitos, distribuídos 1h antes de cada sessão na bilheteria

Classificação : 12 anos

Duração : 60 minutos

Choque-Rosa ou Com que Armas Lutamos?

Augustine, Greice, Ursa Maior e Úrsula encaram mais um dia de mesmice dentro de casa: limpar, passar, cozinhar e… Peraí? Cadê a Maria?! Com o sumiço da amiga Maria, as quatro palhaças são obrigadas a se aventurar no tão temido FORA, um lugar que não foi feito para elas, onde mulher nenhuma pode se aventurar. Será? Criação da Trupe de Palhaças Circo di SóLadies. A peça faz parte da programação da 14ª Edição do FESTCAL (Festival de Teatro do Campo Limpo).

Data : 14 de setembro

Horário : 16h

Local : SESC Campo Limpo

Endereço : Rua Nossa Senhora do Bom Conselho, 120 – Vila Prel

Duração : 55 minutos

Classificação : Livre

Ingressos : Gratuita

<span class="hidden">–</span> Maria Preta - solo fértil/divulgação

Maria Preta – Solo Fértil

O espetáculo “Maria Preta – Solo Fértil” é o alinhavo de três gerações de mulheres pretas da mesma família. Por meio da voz do teatro, e pelo direito ao sensível, toda a comunhão, benquerença e desafios partilhados por avó, mãe e filha são narrados em dois territórios de origem sagrada: o terreiro e o terreno – lugares onde a memória se revela como força-motriz de acontecimentos e passagens do corpo familiar e social. Direção de Luciano Mendes de Jesus.

De 20 de setembro a 27 de outubro/2024

Casa de Teatro Maria José de Carvalho – Rua Silva Bueno, 1533 – Ipiranga

Classificação etária : 14 anos

Ingressos : gratuito

Clara Nunes – a tal guerreira, com Vanessa da Mata Priscila Prade/divulgação

Clara Nunes – A Tal Guerreira

A Tal Guerreira é uma celebração que, através das canções interpretadas por Clara Nunes, glorifica sua passagem pelo plano material e perpetua a primeira profissional feminina a alcançar o status de célebre vendedora de discos no país. Desde o continente africano até Minas Gerais, os povos se unem para contar e cantar a vida de nossa eterna sabiá. Com Vanessa da Mata.

Teatro Bravos – Rua Coropé, 88 – Pinheiros

Até 29 de setembro de 2024 (sexta, às 21h; sábado, às 17h e 21h; domingo, às 16h e 20h)

Ingressos : de R$ 75 a R$ 300

Classificação etária : 12 anos

Duração : 120 minutos

Renata Sorrah em O VIVO – dentro da cabeça de alguém Nana Moraes/divulgação

AO VIVO [dentro da cabeça de alguém]

A narrativa de AO VIVO [dentro da cabeça de alguém] é formada por diferentes elementos de diversos campos de memória dos artistas que o compõem. A cena que abre o espetáculo, por exemplo, foi inspirada em uma experiência da atriz Renata Sorrah, na década de 1970, quando estava indo para o ensaio da célebre montagem de A Gaivota, que participou no Rio de Janeiro. Em outro estado de consciência, ela revê personagens de sua vida e de sua arte , atravessando o tempo e ressignificando suas existências, ao vivo, hoje. Texto e direção de Marcio Abreu. Com Renata Sorrah e cia brasileira de teatro.

Até 1º de dezembro de 2024. De Quinta a sábado, 20h; domingos, 19h

Teatro do Sesi-SP, no Centro Cultural Fiesp – Avenida Paulista, 1313 – Jardins

Ingressos : Os ingressos gratuitos são liberados a cada segunda-feira, a partir das 8h. Podem ser reservados no site https://www.sesisp.org.br/eventos

Duração : 90 minutos. Classificação indicativa: 16 anos

Quase Infinito

Em cinco atos, Quase Infinito retrata os grandes enfrentamentos da condição humana, inspirados no universo de Jorge Luis Borges. Os temas abordam o confronto com a tentação do ódio, o esquecimento e a incomunicabilidade, além das chances de renascimento. Direção de Elcio Nogueira Seixas e dramaturgia e atuação de João Paulo Lorenzon.

Teatro Faap – Rua Alagoas, 903 (Higienópolis)

De 9 de agosto a 22 de setembro (sexta e sábado, às 20h30; domingo, às 18h)

Ingressos : R$ 120 (inteira), R$ 60 (meia)

Classificação : 14 anos

Duração : 75 minutos

Dois de Nós

Dois casais de gerações diferentes se encontram em um quarto de hotel. Segredos e mentiras começam a ser revelados, desencadeando um divertido turbilhão de sentimentos, com muita emoção e desafios que mudarão suas vidas para sempre. Direção de José Possi Netto, com Antonio Fagundes, Christiane Torloni, Thiago Fragoso e Alexandra Martins.

Teatro Tuca – Rua Monte Alegre, 1024 – Perdizes

Até 15 de dezembro (sexta, às 21h; sábado, às 20h; domingo, às 17h)

Ingressos : R$ 160 (inteira), R$ 80 (meia)

Duração : 90 minutos

Classificação : 12 anos

Forever Young

A comédia apresenta seis atores representando a si mesmos no futuro, quase centenários. Mesmo com as dificuldades da idade, eles continuam cantando, se divertindo e amando. A trama se desenrola em um teatro transformado em retiro para artistas, onde, na ausência da supervisora, eles revelam suas verdadeiras personalidades por meio do rock’n’roll.

Teatro Fernando Torres – Rua Padre Estevão Pernet, 588 – Tatuapé

Até 11 de novembro de 2024 (sexta e sábado, às 20h; domingo, às 19h)

Ingressos : sexta: R$ 90 (inteira) / R$ 45 (meia); sábado e domingo: R$ 110 (inteira) / R$ 55 (meia); grupos: R$ 40

Classificação etária : 10 anos

Duração : 100 minutos

Rei Lear Matheus José Maria/divulgação

Rei Lear

Lear, rei da Bretanha, decide dividir o reino entre suas três filhas: Cordelia, Regan e Goneril. Porém, quando Cordelia se recusa a participar do ritual de sucessão, Lear a condena ao exílio. O desenrolar dessa decisão leva à desintegração do reino e à espiral de loucura do rei. Produzido pela Cia. Extemporânea.

Até 29 de setembro (quinta a sábado, às 21h; domingo, às 19h)

Teatro Alfredo Mesquita – Av. Santos Dumont, 1770 – Santana

Ingressos : gratuitos

Classificação : 14 anos

Duração : 120 minutos

Shakespeare Apaixonado

Rodrigo Simas, Carla Salle e Ana Lúcia Torre estrelam a peça dirigida por Rafael Gomes, baseada no filme vencedor do Oscar. Em formato de arena, o espetáculo proporciona uma experiência imersiva, com atores usando todo o espaço como cenário e um menu exclusivo inspirado na gastronomia inglesa. A produção é licenciada pelo Disney Theatrical Group.

033 Rooftop – Shopping JK – Av. Juscelino Kubitschek, 2041 – Itaim Bibi

De 2 de agosto a 22 de setembro de 2024 (quinta e sexta, às 19h30; sábado, às 15h e 19h30; domingo, às 15h e 19h30)

Ingressos : de R$ 19,80 a R$ 400

Classificação etária : livre

Duração : 150 minutos (com 15 minutos de intervalo)

Musical: Rita Lee – Uma Autobiografia

Mel Lisboa retorna ao papel de Rita Lee em um musical inédito baseado na primeira autobiografia da rainha do rock brasileiro. Com roteiro e pesquisa de Guilherme Samora, e direção de Marcio Macena e Débora Dubois, o espetáculo conta com direção musical de Marco França e Marcio Guimarães.

Teatro Porto – Alameda Barão de Piracicaba, 740 – Campos Elíseos

Até 8 de dezembro (sexta, às 20h; sábado, às 16h e 20h; domingo, às 17h)

Ingressos : de R$ 37,50 a R$ 300

Classificação : 12 anos

Duração : 120 minutos

Querido Evan Hansen

O premiado musical aborda questões de saúde mental e conexões humanas, inspirado na história real de um estudante que cometeu suicídio.

Até 22 de setembro: sexta, 21h; sábado, 16h e 20h; domingo, 16h

Teatro Liberdade – Rua São Joaquim, 129

Ingressos : R$ 60 a R$ 280

Classificação : 14 anos. Duração: 2h30 (com intervalo)