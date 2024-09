Humberto Maruchel ‘O Barulho da Noite’, primeiro longa de Eva Pereira, vence prêmio internacional

O filme brasileiro O Barulho da Noit e , dirigido por Eva Pereira, foi o grande vencedor do 28º Inffinito Film Festival de Miami, realizado entre 30 de agosto e 7 de setembro. O festival é um dos mais importantes eventos de cinema brasileiro fora do país, promovido pela produtora cultural Inffinito , que se dedica à divulgação do cinema e da cultura brasileira no exterior.

Realizado anualmente, o festival exibe longas, curtas e documentários brasileiros, funcionando como uma vitrine para o cinema nacional no cenário internacional. Organizado por Adriana L. Dutra, Cláudia Dutra e Viviane B. Spinelli, o evento acontece em várias cidades, incluindo Miami, Nova Iorque, Vancouver, Barcelona, Madri, Londres, Roma, Milão, Bogotá, Montevidéu, Buenos Aires, Xangai e, no Brasil, em Canudos.

<span class="hidden">–</span> O Barulho da Noite (2023)/divulgação

Ambientado no sertão, O Barulho da Noite retrata a delicada relação entre as irmãs Maria Luiza e Ritinha, interpretadas por Alícia Santana e Anna Alice Dias, e seu pai, Agenor (Marcos Palmeira). A mãe, Sônia (Emanuelle Araújo), carrega traumas do passado e enfrenta o peso das responsabilidades. A chegada de Athayde (Patrick Sampaio), suposto sobrinho de Agenor, que vem para ajudar, abala a frágil dinâmica familiar. O elenco inclui ainda Tonico Pereira como o mascate Chico. O filme tem estreia prevista para o início de 2025.

Este é o primeiro longa de ficção dirigido por Eva Pereira. “Embora seja um drama, o filme evita o melodrama e foca nas emoções contidas, no que é expressado pelo olhar e pela tensão silenciosa. A luz de lamparina e os sons da noite destacam as nuances da narrativa, com os momentos de virada concentrados no período noturno” , explicou a diretora.

<span class="hidden">–</span> 28º Inffinito Film Festival de Miami/divulgação

Entre os outros premiados no festival, Evidências do Amor, com Fábio Porchat e Sandy e dirigido por Pedro Antônio, foi eleito Melhor Filme pelo Público. Caio Blat recebeu o prêmio de Melhor Ator por Grande Sertão, de Guel Arraes, enquanto Ana Luiza Rios foi escolhida Melhor Atriz por Mais Pesado é o Céu, de Petrus Cariry. Sophie Charlotte, em Miami representando o longa Meu Nome é Gal, ganhou o Prêmio Especial do Júri.