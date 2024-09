Humberto Maruchel Festival Internacional de Fotografia de Paraty homenageia Sebastião Salgado

De hoje (11) até domingo, ocorre o 20º Festival Internacional de Fotografia de Paraty, idealizado por Giancarlo Mecarelli. Este ano, o evento homenageia Sebastião Salgado, um dos maiores fotógrafos brasileiros.

Sebastião Salgado Festival Internacional de Fotografia de Paraty/divulgação

Em nota, o curador destaca importância do Festival como um espaço de reconhecimento do papel da fotografia na sociedade: “Ao longo desses 20 anos, o Paraty em Foco, além de celebrar grandes nomes da fotografia, acompanhou e deu espaço a produções emergentes, seguindo sua filosofia de ser um evento para todos os olhares. Apostou no papel da imagem como instrumento de denúncia e na estreita relação com a comunidade paratiense, promovendo a educação visual e consolidando a cidade como destino turístico e cultural.”

O evento contará com debates, oficinas, seminários e exposições na Praça da Matriz, com a participação de renomados profissionais das artes visuais, como Alessandra Vannucci, Evandro Teixeira, Gabriela Biló, Gisele Porcaro, Isis Medeiros, João Roberto Ripper, Ricardo Martinelli, Sergio Burgi, e muitos mais.

Além de homenagear esses profissionais, o Festival também visa discutir a fotografia como negócio e promover novos talentos por meio da Convocatória em Foco 20 Anos.

Confira alguns dos debates da programação:

Sexta, 13 de setembro

15h | “Desarquivando Imagens: Diálogo sobre Stefania Bril”

A mesa resgata a trajetória da fotógrafa e crítica polonesa Stefania Bril (1922-1992), sobrevivente do Holocausto, que marcou o cenário da fotografia brasileira com seu olhar afetuoso e irreverente. Três mulheres, em uma recente colaboração, deram início ao “desarquivamento” de suas obras, culminando em 2019 com a Bolsa de Pesquisa em Fotografia do IMS. Em 2024, o lançamento do livro Outros Brasis e a exposição Desobediência pelo afeto no IMS Paulista reafirmam o legado de Bril, destacando sua importância para a fotografia no Brasil.

20h | “Premiação Convocatória em Foco”

Este encontro oferece uma oportunidade de conhecer o trabalho de profissionais renomados e novos talentos, com o prêmio sendo uma exposição no Centro Histórico de Paraty. Os vencedores da edição 2024 discutem seus trabalhos premiados ao lado de três integrantes da equipe da Convocatória: Wania Corredo, fotojornalista consagrada, André Teixeira, fotojornalista e editor de fotografia, e José Roberto Pedroza, fotógrafo e professor.

Sábado, 14 de setembro

11h | “Crise Ambiental em Foco”

A discussão sobre questões ambientais na fotografia é urgente e essencial. Mediado por Andrea Nestrea, este encontro apresenta o trabalho das documentaristas Isis Medeiros (MG) e Mirian Fichtner (RS), que exploram paisagens transformadas pela ação humana e pelas mudanças climáticas, refletindo o que muitos denominam Antropoceno.

20h | “Sebastião Salgado em Foco”

Sebastião Salgado, em 50 anos de carreira, construiu uma fotografia marcada pela proximidade, empatia e engajamento. Com imagens em preto e branco, ele retratou com dignidade e respeito pessoas em situações adversas, como em projetos icônicos como Êxodos, Trabalhadores, Gênesis e Amazônia. Celebrando seus 80 anos, Salgado será homenageado na 20ª edição do Festival Paraty em Foco, onde falará sobre sua trajetória fotográfica no Brasil e no mundo.

Domingo, 15 de setembro

11h | “Fotojornalismo Hoje: As Transformações do Olhar”

Gabriela Biló, jovem fotógrafa representante de uma nova geração de mulheres no fotojornalismo, destaca-se por seu talento e dedicação. Iniciou sua carreira no Estadão, em São Paulo, e hoje brilha na cobertura política em Brasília, trabalhando na sucursal da Folha de S.Paulo.