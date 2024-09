Humberto Maruchel Flip 2024 irá homenagear João do Rio

A 22ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), que ocorrerá de 9 a 13 de outubro, acaba de revelar sua programação principal completa. Sob a curadoria de Ana Lima Cecilio , a edição deste ano prestará homenagem ao autor Paulo Barreto (1881-1921), que escrevia sob o pseudônimo de João do Rio . Paulo Barreto foi uma figura central na literatura carioca do século XX, destacando-se como crítico de arte, dramaturgo, cronista e romancista. Seus escritos abordavam os costumes da sociedade e as manifestações culturais, inclusive as do morro carioca.

Barreto trabalhou em diversos jornais e revistas ao longo de sua vida, onde se tornou conhecido por dar um tom de crônica às suas reportagens. Com apenas 29 anos, conquistou um espaço na Academia Brasileira de Letras e publicou 25 livros, incluindo “A Mulher e os Espelhos” e “Dentro da Noite”. Barreto faleceu antes de completar 40 anos, vítima de um ataque cardíaco, deixando um legado literário significativo e diversificado.

Confira a programação completa da Flip 2024:

Mesas Programa Principal

Quarta-feira, 09/10

19h30 | Mesa 1: As ruas têm alma: João do Rio, o convidado do sereno

Luiz Antonio Simas

Uma breve aula sobre João do Rio, a novidade da crônica, o fascínio com a cidade que ia se modernizando e também a atenção com a tradição que a construiu. Atualização do legado de João do Rio como chave para entender a contradição em que somos fundados.

Quinta-feira, 10/10

10h | Mesa 2: A cidade contra nós

Bruna Mitrano + José Falero | mediação: Stephanie Borges

Dois nomes fundamentais na literatura brasileira contemporânea que fazem, cada um a seu modo, formas de crônicas modernas. Observação da cidade e de seus muros, com a lupa e a sensibilidade para aqueles que estão longe dos grandes centros.

12h | Mesa 3: Da poeira que viemos

Léonora Miano + Eliana Alves Cruz | mediação: Adriana Ferreira Silva

Duas brilhantes romancistas que, a partir da criação literária, discutem com coragem as questões mais difíceis da vida na diáspora: o racismo, a posição da mulher, o

embranquecimento e a dor fundadora das mulheres que se movimentam entre essa violência, mas aprendem e ensinam a resistência, a luta e a alegria.

15h | Mesa 4: A vida secreta das emoções

Ilaria Gaspari + Marcela Dantés | mediação: Natalia Timerman

Ilaria Gaspari é uma filósofa que olha para a história da filosofia antiga para entender o mundo e quem somos nos dias de hoje. Marcela Dantés é uma escritora que espia a psicanálise moderna para contar histórias que poderiam estar em qualquer tempo. Tudo o que vai por dentro para construir narrativas impressionantes.

17h | Mesa 5: Inventar na América Latina

Joca Reiners Terron + Juan Cárdenas | mediação: Noemi Jaffe

Dois dos maiores nomes da literatura latino-americana conversam sobre literatura e seus romances mais recentes, que refletem sobre como a emergência climática alcança cada canto do mundo, mesmo as pequenas cidades. Certa herança do realismo mágico, imaginação febril e absoluta destreza literária guiam suas reflexões fundamentais sobre o mundo de hoje.

19h | Mesa 6: Dormindo com o inimigo

Mark Coeckelbergh + Danny Caine | mediação: Fabiana Moraes

Inteligência artificial, política de uso de dados, escolhas de consumo: as big techs estão em toda parte e comandam o mundo com sua rede silenciosa. Uma mesa para refletir sobre como elas influenciam nosso modo de consumir, trabalhar, criar e viver.

21h | Mesa 7: Profecias do passado

Robert Jones Jr. + Evandro Cruz e Silva | mediação: Juliana Borges

No centenário de James Baldwin, dois autores trazem realidades tão diferentes que conversam sobre a herança de um passado de violência. Nos EUA, a construção de uma identidade nacional à parte, como resistência das memórias coletivas de um povo desterrado. No Brasil, a compreensão de que ainda temos muito que lidar com nossa aparente cordialidade.

Sexta-feira, 11/10

10h | Mesa 8: A paz e o gesto

Lisa Ginzburg + Ana Margarida de Carvalho | mediação: Adriana Ferreira Silva

A vida da mulher contada por ela mesma, sem armadilhas que a levem a discutir, mais uma vez, a maternidade ou as relações amorosas. Mulheres como criadoras de uma autonomia única e viva, mas, principalmente, de uma literatura universal.

12h | Mesa 9: Como enfrentar o ódio

Patrícia Campos Mello + Felipe Neto | mediação: Fabiana Moraes

Entender o mecanismo do ódio nas redes sociais e na sociedade é o ponto central da discussão política: como as redes sociais são usadas na construção da polarização e como estamos, no Brasil e no mundo, reféns de um sistema que se alimenta desse sentimento.

15h | Mesa 10: Saber o passado, mirar o futuro

Raoni + Txai Suruí | mediação: Guilherme Freitas

Uma homenagem à mais importante liderança indígena do país, que há décadas está na vanguarda da divulgação do pensamento dos povos originários. Lado a lado com ele, Txai Suruí, jovem liderança que está pronta para levar à frente o legado.

17h | Mesa 11: Descobrimento ao contrário

Micheliny Verunschk + Odorico Leal | mediação: Rita Palmeira

Duas construções literárias impressionantes remontam às origens do Brasil para, ao retomar o colonialismo e a violência contra os povos indígenas, refletir sobre a formação do país que somos hoje, usando a literatura como uma forma de história, talvez a mais apta a compreender um país repleto de contradições.

19h | Mesa 12: Não existe mais lá

Atef Abu Saif + Julia Dantas | mediação: Bianca Tavolari

Atef Abu Saif estava em Gaza quando começaram os bombardeios e viu a cidade em que viviam tantos amigos ser totalmente destruída e essas pessoas queridas serem mortas. Julia Dantas viu sua casa e seu bairro serem invadidos pelas águas na enchente de Porto Alegre, na primeira tragédia climática observada ao vivo por todo Brasil. O encontro entre dois diários escritos em realidades tão diferentes e brutais traz experiências de observação do fim da cidade por ações humanas.

21h | Mesa 13: Zé Kleber: Rádio Novelo Apresenta Ao Vivo

Apresentação : Branca Vianna

Reportagens : Flora Thomson-DeVeaux + Vitor Hugo Brandalise + Évelin Argenta + Natália Silva + Paula Scarpin

Música original: Stela Nesrine

O Rádio Novelo Apresenta se inspirou em João do Rio para criar um programa inédito com histórias de todo tipo sobre as ruas: histórias escondidas nas sarjetas, debaixo das pedras de Paraty e por trás das placas. Tem um crime do qual Paulo Barreto poderia ser acusado de apologia, assim como a saga de um anti-herói das ruas de todo o mundo (que talvez nem devesse estar nas ruas).

Sábado, 12/10

10h | Mesa 14: O amor político

Brigitte Vasallo + Geni Nuñez | mediação: Nanni Rios

Questionar os relacionamentos monogâmicos como a base de toda sociedade é o que une essas duas pensadoras, ainda que partam de experiências tão diferentes. O encontro entre a ancestralidade dos povos originários e o futuro que miramos por relações mais saudáveis.

12h | Mesa 15: A eterna guerra dos sexos

Jazmina Barrera + Ligia Gonçalves Diniz | mediação: Branca Vianna

Encontro de duas ensaístas que mergulham na história da literatura para reconstruir velhos lugares comuns sobre os papéis dos homens e das mulheres. Reinventar nosso modo de entender o mundo a partir do gênero, aprendendo a ser generosos na troca do olhar.

15h | Mesa 16: Sagradas e profanas

Gabriela Cabezón Cámara + Arelis Uribe | mediação: Stephanie Borges

Vidas comuns transformadas em épicos incríveis pela escrita de duas autoras de gerações diferentes, mas que renovam com audácia, pitadas de humor e muita engenhosidade a literatura latino-americana – sobretudo a escrita por mulheres.

17h | Mesa 17: A memória dos homens

Mohamed Mbougar Sarr + Jeferson Tenório | mediação: Rita Palmeira

Um resgata a ancestralidade pela riqueza do legado. O outro faz uma espécie de acerto de contas. Em ambos os autores, a masculinidade, a injustiça e a eterna tentativa de contar a história pela invenção de uma memória que faça jus à história que queremos. Um elogio ao poder da palavra, à criação e à literatura.

19h | Mesa 18: Anatomia do futuro

Édouard Louis | mediação: Paulo Roberto Pires

Criado num mundo de desigualdade, preconceito e conformismo, o autor francês reinventou sua vida com a literatura. Louis escreve sobre si para falar de todos nós, na convicção de que o desejo de mudança é o primeiro passo de uma vida mais justa.

Domingo, 13/10

10h | Mesa 19: Invenção e linguagem: o romance segue

Carla Madeira + Silvana Tavano + Mariana Salomão Carrara | mediação: Adriana Couto

Quando tudo parece conspirar para que a literatura seja posta de lado, surgem livros que renovam a vocação e o talento para contar histórias arrebatadoras, que relembram que personagens e enredos nos moldam e ajudam a viver.