Lais Brevilheri Poema do nariz quebrado

Os homens que levaram meu irmão em corpo já sem vida me perguntaram buro práticos:

A caixa é grande e não entra no elevador,

podemos levá-lo embrulhado num lençol?

Que sim meu coração respondeu

ainda gritando desesperado por dentro,

lá no do silêncio da boca,

um verso de Clarisse que não

parava de me doer:

“Deus é inapelável morrer?”

Vi o embrulho q fizeram com ele dentro.

Uma espécie de trouxa com meu amor dentro. Antevi o baque do seu corpo inerte

contra as laterais do espaço.

Meu soluço em descompasso

queria protestar,

Dizer: “cuidado,

vai machucar.”

Mas não havia mais pelo que lutar.

A identidade dele

havia já partido daquela matéria.

Não morava mais lá.

E lindo.

Lino sempre foi lindo mesmo no fim

Como um crepúsculo.

Porém, embora não mais morasse lá

Porém era o quem eu ainda via.

Sufoquei meu desejo de zêlo. Que queria

Chorei lágrimas

de agonia enquanto eles se foram.

Só o reveria mais tarde,

no caixão florido

e com o nariz levemente torto.

talvez quebrado.

Certamente descuidaram de não alterar a rota afim de proteger seu corpo morto.

Já que já não doía, e seu dono não mais protestaria, devem tê-lo transportado sem cuidado com curvas e quinas.

Queria dizer alto

no meio da cerimônia do Adeus:

gente, quebraram o nariz do irmão meu,

do meu irmão morto!

Acode, que foram os homens da funerária!

Queria denunciar os canalhas.

Mas pra que?

Por que? se eu já o tinha visto nos últimos meses desaparecer no meio da doença ruim?. Tomou-o por dentro. Veio do pulmão pra coluna e de lá para o cérebro e assim destruiu o brilhantismo de sua matemática, corroeu suas noções de física, atingiu em cheio seu vasto conhecimento, seus cálculos de cabeça, seu raciocínio preciso.

A doença comeu o conteúdo do seu sorriso

e nos deixou apenas uma

mostra vazia de dentes expostos.

Vi o homem partindo pra dentro do homem

Vi o homem sumindo.

A palavra não lhe obedecia o comando e permanecia dentro da boca que nso sabia mais executar o dizer.

Eu vi meu irmão morrer.

E agora, poucas horas antes de devolve lo a terra mãe, estava preocupada com seu nariz?

Desculpem

Foi uma maneira de tentar ainda mantém -lo na vida., uma insistência de querê-lo ao meu lado, caule e raiz.

Foi desespero.

Quis através daquilo puxa-lo pra cá.

pra vida de cá. Aqui mantê-lo

Antes da cerca que nos separa da eternidade.

Queria gritar mas faltou coragem.

Do nada, na tarde me revisitou

este trauma, este golpe, esta cena.

Veio outra vez

tomar o proscênio de minha memória

E eu trato agora de o transformar.

Poesia elabora, ajeita o compreender.

Transmuta o olhar.

De vez em quando me captura

este fato, como um fantasma.

Assusta.

Me dá gabas de voltar no tempo e fazer um escândalo lá, no meio do velório, tamanho é minha culpa, Deus meu!

A voz interior ecoa repetida, insistente delay:

Por que me calei?

Porque não me pus a gritar, a denunciar?

Sonho desta perturbadora lembrança

um dia me curar.

Pra que serviço martelo cruel

do recordar de uma angústia?

Pra q vale o filme de meu desatino

diante do inútil?

Contra este repúdio poderia se lançar?

De que adiantaria meus argumento diante da irreversível ocorrência?

Que significa o nariz fora do prumo

diante da morte, a fatal, a inapelável?

Diante dela tudo se relativiza.

Se eu tivesse falado o q mudaria?

Eu sei, de nada adiantaria.

No entanto, aqui está o poema!

Eis o poema, minha gente, quem diria?

Nascido da carne daquela agonia

que só encontrou destino e valentia

aqui, no colo infinito da poesia.

Elisa Lucinda /2024