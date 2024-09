Lais Brevilheri Especial cinema: Bárbara Paz estrela nova capa da Bravo!

A nova revista Bravo! chegou com Bárbara Paz estrelando capa e recheio. Poucos dias antes de viajar para compor o júri do 81º Festival de Cinema de Veneza , a diretora posou para as lentes do fotógrafo João Rocha no Reserva Cultural de São Paulo para a edição Especial sobre Cinema.

“Me sinto honrada por ter recebido o convite para o júri de Primeira Direção. Foi nesse grande festival que meu 1º longa-metragem [o documentário ‘Babenco – Alguém Tem que Ouvir o Coração e Dizer: Parou’] teve sua estreia mundial e trazendo para o Brasil o Leão de Veneza em 2019”, relembra ela.

Em conversa com a Bravo! , ela também compartilhou os critérios que considera importantes para avaliar os melhores filmes: “O interessante de participar de um júri como este é a oportunidade de navegar por diversas culturas e países, entender como e por que estão contando suas histórias, e qual a linguagem utilizada. O que emociona? Como os diretores estão conduzindo suas obras? Qual é a relevância daquela obra para o mundo hoje?”

O projeto mais recente da diretora é o documentário “Rua do Pescador, número 6” , que aborda as enchentes no Rio Grande do Sul e está em processo de edição. A Bravo! de setembro/outubro vem recheada de reportagens, críticas, entrevistas e pensatas sobre a sétima arte. Descubra uma prévia dos conteúdos digitais na newsletter Bravo! Indica.



Continua após a publicidade

“Estou muito feliz que a Bravo! está de volta. É um veículo necessário, urgente. Uma nova história começa!”

Boa leitura!

Direção de conteúdo: Laís Franklin ( @laisfranklin )

Direção de arte: Laís Brevilheri ( @laisbrevilheri)

Fotografia: João Rocha ( @Cidadecinza23 )

Direção de moda: Sam Tavares ( @samtavares2 )

Equipe de foto: Gabriel Oliveira ( @gabrieldoxc ) e Isadora de Almeida ( @isadora_a )

Cabelo e maquiagem: @rosadecarlosbeauty

Produção executiva e PR: Cris Rudge ( @crisrudge )

Produção de moda: @paavettori

Agradecimentos: Reserva Cultural ( @reserva_cultural ), Elias Oliveira ( @eliasolive_sp ) e Jeff Ares ( @aresjeff )

Look: vestido @gloriacoelhobr e casaco @reinaldolourenco