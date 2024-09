Humberto Maruchel Cinebiografia de Silvio Santos estreia em setembro nos cinemas

Protagonizada pelo apresentador Rodrigo Faro, a cinebiografia de Silvio Santos, morto no último dia 17, terá estreia nacional em 12 de setembro nos cinemas.

Dirigido por Marcelo Antunez , o filme retrata um momento dramático na vida da família Abravanel: o sequestro de Patrícia e a invasão à residência da família em 30 de agosto de 2001. O protagonista foi mantido refém por sete horas e precisou manter a calma e usar sua estratégia para proteger sua família e lidar com o criminoso Fernando Dutra Pinto . A obra relembra momentos marcantes da trajetória pessoal e profissional de Silvio, desde seus dias como camelô até se tornar o dono de uma das maiores emissoras de TV do Brasil. O longa também revela detalhes íntimos da sua relação familiar, raramente discutida publicamente.

“Durante nossas pesquisas, ouvimos relatos de diversas pessoas envolvidas no episódio, e muitos mencionaram que Silvio adotou uma postura quase paternal com Fernando. Ele negociou não apenas sua própria vida, mas garantiu que Fernando, apesar de ter que responder pelos seus crimes, o fizesse dentro da lei, preservando sua integridade física. Sentimos que Silvio, além de agir com senso de justiça, buscava algum tipo de redenção, especialmente em relação à sua filha mais velha, Cíntia, fruto de seu primeiro casamento” , relata o diretor Marcelo Antunez.

<span class="hidden">–</span> Silvio (2024)/divulgação

A cinebiografia marca o retorno de Faro à atuação após um hiato de 15 anos. Ele pediu a autorização de Silvio em 2018 para interpretá-lo e acredita que esse será o grande papel de sua carreira.

“Tinha receio de cair na caricatura, porque todo mundo imita o Silvio Santos, e eu queria evitar isso a todo custo. Meu primeiro pensamento foi ‘de jeito nenhum, é uma armadilha, um desafio muito grande para mim, neste momento da minha vida’. Mas, ao refletir mais sobre a grandiosidade desse filme e a importância de contar essa história, aceitei o desafio – que, sem dúvida, é o maior da minha vida profissional” , declarou.

Silvio Santos nasceu em 12 de dezembro de 1930, no Rio de Janeiro, e foi uma figura central da televisão brasileira. De origem humilde, começou a trabalhar como camelô e desenvolveu suas habilidades de comunicação no contato diário com clientes da rua. Mais tarde, fez a transição para o rádio e, na década de 1960, consolidou-se como um dos maiores apresentadores do país ao migrar para a televisão. Em 1981, fundou o canal SBT , transformando a emissora em uma das maiores do Brasil. Com uma carreira marcada por inovação e por jargões próprios, Silvio se manteve ativo na TV até o fim de sua vida, sendo lembrado como um ícone da cultura popular brasileira.