Humberto Maruchel Rotas Brasileiras anuncia os artistas desta edição

Na próxima semana, tem início a 3ª edição do Rotas Brasileiras , uma feira de arte derivada da SP-Arte, que destaca artistas e produções brasileiras. A feira ocorrerá de 28 de agosto a 1º de setembro, na ARCA, localizada na Vila Leopoldina.

“O Rotas oferece a oportunidade de criar diálogos em torno de conceitos como identidade e pertencimento, propondo questionamentos, revisões e afirmações” , afirma Rodrigo Moura, diretor artístico do evento, em entrevista à Bravo! . “Para mim, tem sido uma honra colaborar com agentes do sistema e propor novas dinâmicas de circulação e significado para seus programas no contexto da feira.” Moura atua também como curador-chefe no Museo del Barrio , em Nova York, desde 2019.

O evento conta com a participação de mais de 250 artistas, incluindo tanto talentos emergentes quanto consagrados, dos quais mais de 40% são mulheres. Estarão presentes 66 participantes de 15 estados brasileiros.

Entre os destaques estão Gomide&Co , que apresenta obras de Lenora de Barros ; Paulo Darzé, com uma exposição coletiva centrada no orixá Exu; Millan , que destaca a produção indígena contemporânea; e Mitre Galeria + Manoel Macedo , que promovem um diálogo entre as pinturas de Amadeo Luciano Lorenzato e a obra de artistas contemporâneos. Uma das novidades deste ano é o Setor Mirante , que abriga obras de grande escala e fica no centro do espaço expositivo da SP-Arte. Neste espaço, estarão as seguintes obras:

Emanoel Araújo apresenta “Machado Duplo de Xangô” (2021), uma escultura que une o construtivismo aos símbolos da herança africana no Brasil. Com formas geométricas em vermelho vibrante, a obra representa o machado, instrumento associado a Xangô, orixá da justiça.

Continua após a publicidade

Rosângela Rennó , na série “Lanterna Mágica” (2012), compõe um conjunto de 14 fotografias feitas em um laboratório fotográfico analógico. Utilizando papel de fibra à base de gelatina e sais de prata, a artista resgata negativos de grande formato adquiridos em uma venda de garagem, retratando paisagens naturais desprovidas de figuras humanas.

Em “Por isso muito cuidado” (2024), Jota Mombaça condensa suas vivências pessoais e explora diferentes temporalidades e atmosferas em uma tela de tonalidades terrosas. A obra evoca a poética do soterramento, um conceito criado pela artista para expressar as incertezas e instabilidades do mundo contemporâneo.

Continua após a publicidade

Em tempo! Bravo! é parceria de mídia do evento e, no sábado (31), a editora-chefe Laís Franklin , entrevistará os artistas Ayrson Heráclito (Paulo Darzé), às 15h, Nádia Taquary (Verve), às 16h, e Thiago Martins de Melo (Lima Galeria), às 17h. Esperamos vocês!

SP-ARTE ROTAS BRASILEIRAS 2024 29 de agosto a 01 de setembro

ARCA, Vila Leopoldina – Av. Manuel Bandeira, 360

29–31 agosto: das 12h às 20h

01 setembro: das 12h às 19h

Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia-entrada)