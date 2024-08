Humberto Maruchel Maria Luiza Jobim faz show especial na Casa de Francisca com músicas do disco ‘Azul’

Na próxima sexta-feira, dia 30, a cantora e compositora Maria Luiza Jobim apresentará um show especial na Casa de Francisca , na região central de São Paulo. Nessa noite, ela trará ao palco as canções de seu mais recente álbum, Azul , lançado em 2023.

Produzido por Alberto Continentino , o disco conta com colaborações de artistas renomados como Arnaldo Antunes , Adriana Calcanhotto e Lisa Ono . Azul é um trabalho que marca o retorno de Maria Luiza ao Rio de Janeiro e também é uma homenagem a seu irmão, Paulo Jobim, falecido em 2022.

Filha de Ana e Tom Jobim , Maria Luiza começou sua trajetória musical muito cedo. Aos sete anos, ela já participava do álbum Antonio Brasileiro, ao lado de seu pai, disco que foi laureado com o Grammy de Melhor Performance de Jazz Latino . Ao longo de sua carreira, ela fez parte da banda de indie jazz Baleia e integrou o duo eletrônico Opala . Em 2019, lançou seu primeiro álbum solo, Casa Branca , no qual celebra o nascimento de sua filha com a canção “Antonia”.

Maria Luiza Jobim Zabenzi/divulgação

Azul representa para Maria Luiza uma profunda expressão de sua visão de mundo. “Azul é meu presente. É como eu atuo no mundo. Blue e azul, no universo das emoções, têm significados opostos. Blue, em inglês, remete à tristeza, enquanto, em português, ‘tudo azul’ é uma expressão de alegria. Essa dualidade presente em uma única palavra reflete a ideia de luz e sombra que permeia o disco” , explica a cantora à Bravo!.

O repertório do show incluirá as músicas “O Culpado é o Cupido” (Cezar Mendes / Arnaldo Antunes), “Papais” (Maria Luiza Jobim / Adriana Calcanhotto), “Boca de Açaí” (Maria Luiza Jobim), “O Tempo” (Maria Luiza Jobim / Lucas Vasconcellos / Felipe Fernandes), “Medo Bom” (Maria Luiza Jobim / Lucas Vasconcellos), “Ostra” (Maria Luiza Jobim / Lucas Vasconcellos) e “Samba do Soho” (Paulo Jobim / Ronaldo Bastos), sendo esta última uma homenagem ao irmão Paulo Jobim (1950-2022).

Na apresentação, Maria Luiza estará acompanhada pelos músicos Bruno Di Lullo , no baixo, e Pedro Sá , na guitarra, prometendo uma noite inesquecível de música e emoção.

Escute ao disco completo na playlist abaixo:

Maria Luiza Jobim com Bruno Di Lullo e Pedro Sá ||| Casa de Francisca – Rua Quintino Bocaiúva, 22 | Sexta-feira, 30 de agosto, abertura da casa às 20h | De R$62 a R$178