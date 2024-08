Laís Franklin Bravo! mediará 3 rodas de conversa com artistas na SP-Arte Rotas Brasileiras

A relação entre arte e fé é complexa e multifacetada. Na Idade Média, por exemplo, esses dois elementos eram indissociáveis, pois as obras artísticas serviam como ferramenta de instrução religiosa. Já no Renascimento , a Igreja Católica foi fundamental no patrocínio de muitos artistas, encomendando obras de Leonardo da Vinci . Essas criações não apenas celebravam a religião, mas também revelavam o poder e a riqueza da Igreja.

Este é um dos debates que norteiam a SP-Arte Rotas Brasileiras , que acontece entre os dias 28 de agosto e 1 de setembro na ARCA, em São Paulo. A feira oferece uma imersão total no Brasil por meio das artes visuais, reunindo mais de 250 artistas de 15 estados brasileiros. Além da direção artística do curador Rodrigo Moura , que orienta as escolhas dos participantes, a feira de arte tem mais uma novidade nesta edição de 2024: o setor Mirante , seção que reúne obras de grande escala de artistas brasileiros consagrados.

Obra de Marcos da Matta na “RV Arte e Cultura” que estará disponível na SP-Arte Rotas Brasileiras 2024 SP-Arte Rotas Brasileiras/divulgação

Guia da Bravo! na SP-Arte Rotas Brasileiras

Confira a seleção de galerias imperdíveis selecionadas pela nossa equipe:

Mestre de Piranga na Sandra & Márcio

Ayrson Heráclito e Nádia Taquary na Paulo Darzé

Maria Auxiliadora, Mirian Inêz da Silva e mais 15 artistas na Novos para Nós

Dalton Costa na Karandash

Marcos da Matta da RV Cultura e Arte

Nádia Taquary e Shai Andrade na Verve

SP-Arte Rotas Brasileiras 2024 ||| 28 de agosto a 01 de setembro | ARCA, Av. Manuel Bandeira, 360, Vila Leopoldina | Ingressos: R$40 (+ R$6,00 taxa – meia entrada) ou R$ 80 (+ R$12,00 taxa – inteira)

Obra de Maria Auxiliadora que estará em cartaz na galeria “Novos Para Nós” durante a SP-Arte Rotas Brasileiras 2024 SP-Arte/divulgação

Bravo! convida

Parte da agenda de conversas da programação oficial do Rotas Brasileiras será realizada em parceria com a Bravo! , reunindo importantes artistas brasileiros em encontros que passeiam por suas pesquisas e trajetórias. No dia 31 de agosto, sábado, as conversas serão conduzidas por nossa editora-chefe Laís Franklin , que entrevistará os artistas Ayrson Heráclito , às 15h, Nádia Taquary , às 16h, e Thiago Martins de Melo , às 17h.

Quer fazer parte deste momento? Contamos todos os detalhes na nossa newsletter semanal, a Bravo! Indica. Para fazer a sua inscrição gratuita em menos de um minuto é só acessar o conteúdo abaixo:

Esperamos vocês no sábado!

A bilheteria geral já abriu e os ingressos para a SP-Arte Rotas Brasileiras 2024 já estão disponíveis para compra no site oficial do evento.

