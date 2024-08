Humberto Maruchel Kleber Mendonça Filho encerra gravações de filme com Wagner Moura

Ao lado de Wagner Moura , o diretor Kleber Mendonça Filho , conhecido por Bacurau (2019), finalizou recentemente seu mais novo projeto, o seu sexto filme, “O Agente Secreto”. Com estreia prevista para 2025, o filme, rodado em 10 semanas, marca o retorno de Wagner ao Brasil como ator após uma década trabalhando e vivendo no exterior.

No elenco, destacam-se Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Isabél Zuaa, Rubens Santos, Laura Lufési, Alice Carvalho, entre outros talentos. A trama se desenrola em Recife, na década de 1970, onde Wagner interpreta um especialista em tecnologia que, fugindo de um passado enigmático, busca tranquilidade na capital pernambucana.

Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura Laura Castor/divulgação

Em nota, Wagner Moura expressou sua admiração pelo trabalho de Kleber e de toda a equipe: “Filmar O Agente Secreto foi o ápice de uma longa espera para colaborar com Kleber. Foi uma das melhores experiências que já tive. Artisticamente, Kleber é um gênio; pessoalmente, é um cara incrível, assim como toda essa gente talentosa de Pernambuco. Recife é fundamental na minha vida… Eu, Lázaro, Vladimir e Gustavo éramos jovens quando fizemos A Máquina no Armazém 14. Esse ciclo se fecha e, claro, outro se abre. Porque essa conexão com Kleber, Emilie (a produtora Emilie Lesclaux) e Recife é para sempre.”

Continua após a publicidade

Por sua vez, Kleber Mendonça Filho celebrou a conclusão desta fase do projeto: “Concluir as filmagens é sempre uma vitória. Estamos em produção desde janeiro e agora finalizamos dois intensos meses de gravação. Agradeço ao grande artista e ser humano que é Wagner Moura, para quem escrevi o papel principal ao longo dos últimos três anos. Também sou grato ao elenco de 70 atores e atrizes, à equipe espetacular, à incrível produtora Emilie Lesclaux e aos amigos que sempre apoiaram o processo. Rodar O Agente Secreto foi uma experiência muito intensa.”

Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho Victor Jucá/divulgação

O Agente Secreto é uma coprodução internacional, liderada pela CinemaScópio, com a coprodução da francesa MK2 Films (responsável por Anatomia de Uma Queda e A Pior Pessoa do Mundo), da alemã One Two Films e da holandesa Lemming. No Brasil, a distribuição ficará a cargo da Vitrine Filmes.