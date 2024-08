Humberto Maruchel Cidade Matarazzo inaugura Casa Bradesco com exposição de Anish Kapoor

Em setembro, a região da Avenida Paulista ganhará um novo espaço cultural, ampliando ainda mais as atrações do local. A Casa Bradesco, resultado da parceria entre o banco Bradesco e a Cidade Matarazzo, ocupará uma área significativa, com mais de 7 mil m², dentro do complexo, dedicando-se a diversas expressões artísticas.

A Casa Bradesco será composta por quatro grandes salas: a Sala AQUI, com mais de dois mil metros quadrados, projetada para exposições de grande escala; a Sala ALI, voltada para a criatividade infantil, oferecendo um ambiente lúdico e interativo para crianças explorarem suas habilidades artísticas; a Sala ACIMA, que funcionará como um laboratório para o desenvolvimento de jovens artistas, incluindo palestras, seminários, cursos e workshops; e a Sala ABAIXO, uma grande área dedicada a uma programação diversificada, que incluirá música , artes cênicas e visuais.

“ Arte e criatividade sempre foram o fio condutor do projeto, e cada parceiro presente aqui foi cuidadosamente selecionado para integrar o nosso ecossistema. Queremos fortalecer e expandir o acesso à cultura em uma das regiões mais vibrantes de São Paulo, incorporando o mesmo princípio regenerativo que inspirou a criação da Cidade Matarazzo”, destaca Alexandre Allard, fundador da Cidade Matarazzo. “A Casa Bradesco surgiu dessa urgência de promover a criatividade celebrando todas as formas de arte e acolhendo criadores de todos os estilos e origens”, completa Allard.

A partir de 15 de setembro, o espaço estará aberto ao público, iniciando com uma exposição do artista plástico britânico Anish Kapoor, conhecido pela escultura Cloud Gate, em Chicago. A exposição ocupará a Sala AQUI. A Casa Bradesco promete se tornar um ícone arquitetônico da cidade, com um conceito desenvolvido pelo arquiteto italo-francês Rudy Ricciotti e o projeto final a cargo do escritório SPOL Architects. O projeto integrará algumas das paredes antigas do Hospital Matarazzo, mantendo a conexão com o passado histórico do local.

Obra Hidden Mirror, de Anish Kapoor Joana França/reprodução