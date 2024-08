Beatriz Magalhães Tudo sobre o Festival de Veneza 2024: filmes indicados, data e mais

O Festival de Veneza , oficialmente conhecido como Mostra Internazionale d’ Arte Cinematografica di Venezia , é um dos eventos de cinema mais prestigiados do mundo, ao lado de Cannes e Berlim. Realizado anualmente na encantadora cidade de Veneza, na Itália, ele faz parte da Bienal de Veneza, uma das instituições culturais mais antigas e renomadas do país.

Em 2024, o evento acontecerá entre os dias 28 de agosto e 7 de setembro , atraindo cineastas, estrelas de cinema, críticos e entusiastas da sétima arte.

Fundado em 1932 pelo conde Giuseppe Volpi di Misurata , o Festival de Veneza foi o primeiro festival internacional de cinema do mundo, estabelecendo um modelo para eventos futuros dedicados à celebração do cinema. A ideia inicial de Volpi era criar uma premiação que não apenas exibisse filmes, mas também promovesse o intercâmbio cultural e econômico. Ao longo dos anos, a celebração cresceu em prestígio e influência, ajudando a moldar a trajetória de inúmeras carreiras cinematográficas e a definir tendências na indústria.

Continua após a publicidade

A importância do Festival de Veneza para o cinema mundial

O Festival de Veneza desempenha um papel crucial na indústria cinematográfica por várias razões. Em primeiro lugar, ele serve como plataforma de lançamento para muitos filmes que posteriormente alcançam sucesso global, tanto crítico quanto comercial. A conquista do cobiçado Leão de Ouro , o prêmio principal, é vista como um selo de qualidade e excelência cinematográfica, muitas vezes impulsionando o filme e seus criadores a um reconhecimento ainda maior, incluindo indicações e vitórias em prêmios como o Oscar .

Além de promover novos filmes, a premiação é conhecida por sua capacidade de destacar diretores emergentes e cineastas inovadores. Oferecendo uma variedade de seções competitivas e não competitivas, o evento proporciona uma vitrine para uma ampla gama de vozes cinematográficas, desde veteranos renomados até talentos desconhecidos que estão começando suas carreiras. Seções como “Horizontes” e “Venezia Classici” ajudam a fomentar a diversidade de estilos e narrativas, enquanto a competição principal é frequentemente um campo de batalha de gigantes da indústria.

Their Children After Them, de Ludovic e Zoran Boukherma Divulgação/divulgação

Outra faceta importante do Festival de Veneza é sua contribuição para a discussão de temas sociais e políticos por meio do cinema. Ao longo dos anos, o festival tem servido como um fórum para obras que abordam questões contemporâneas urgentes, usando o alcance da indústria cinematográfica para provocar reflexão e diálogo. Esse compromisso com a relevância cultural e social reforça a importância do festival não apenas como um evento de entretenimento, mas como um catalisador para a mudança e a consciência social.

Quais filmes serão exibidos no festival que vale a pena ficar de olho?

A 81ª edição do evento apresentará uma ampla seleção de filmes de diretores renomados e emergentes. O festival ocorrerá de 28 de agosto a 7 de setembro de 2024 e trará uma diversidade de obras que refletem a rica tapeçaria do cinema contemporâneo.

Filmes em Competição

“Ainda Estou Aqui” de Walter Salles

de Walter Salles “April” de Dea Kulumbegashvili

de Dea Kulumbegashvili “Babygirl” de Halina Reijn

de Halina Reijn “Battleground (Campo di Battaglia)” de Gianni Amelio

de Gianni Amelio “Coringa: Delírio a Dois” de Todd Phillips

de Todd Phillips “Diva Futura” de Giulia Louise Steigerwalt

de Giulia Louise Steigerwalt “Harvest” de Athina Rachel Tsangari

de Athina Rachel Tsangari “Iddu (Sicilian Letters)” de Fabio Grassadonia e Antonio Piazza

de Fabio Grassadonia e Antonio Piazza “Jouer avec le feu (The Quiet Son)” de Delphine e Muriel Coulin

de Delphine e Muriel Coulin “Kill the Jockey” de Luis Ortega

de Luis Ortega “Leurs Enfants Après Eux (And Their Children After Them)” de Ludovic e Zoran Boukherma

de Ludovic e Zoran Boukherma “Love” de Dag Johan Haugerud

de Dag Johan Haugerud “Maria” de Pablo Larraín

de Pablo Larraín “Queer” de Luca Guadagnino

de Luca Guadagnino “Stranger Eyes” de Yeo Siew Hua

de Yeo Siew Hua “The Brutalist” de Brady Corbet

de Brady Corbet “The Order” de Justin Kurzel

de Justin Kurzel “The Room Next Door” de Pedro Almodóvar

de Pedro Almodóvar “Trois Amies (Three Friends)” de Emmanuel Mouret

de Emmanuel Mouret “Vermiglio” de Maura Delpero

de Maura Delpero “Youth (Homecoming)” de Wang Bing

Julianne Moore e Tilda Swinton no filme ‘The Room Next Door’ Sony Pictures/divulgação

O júri da Competição Oficial do Festival de Veneza 2024 é composto por personalidades renomadas do cinema mundial. Entre eles está Damien Chazelle , diretor norte-americano aclamado por filmes como La La Land e Whiplash , que preside o júri. Também fazem parte a diretora e roteirista polonesa Agnieszka Holland , reconhecida por seus três trabalhos indicados ao Oscar e vencedora do Prêmio Especial do Júri em Veneza, em 2023, com Green Border .

O brasileiro Kleber Mendonça Filho , diretor de Bacurau , premiado em Cannes, traz a perspectiva do cinema latino-americano. Ainda no júri estão o diretor mauritano Abderrahmane Sissako, responsável pelo aclamado Timbuktu , o cineasta italiano Giuseppe Tornatore, famoso pelo clássico Cinema Paradiso , a diretora alemã Julia von Heinz e a atriz chinesa Zhang Ziyi, conhecida por suas performances em O Tigre e o Dragão e Memórias de uma Gueixa. ​

Continua após a publicidade

Filmes que estão fora de competição

Fora de competição, a seleção de filmes do Festival de Veneza 2024 trará grandes nomes e produções altamente aguardadas. O festival abrirá com “Beetlejuice, Beetlejuice” , o aguardado retorno de Tim Burton ao universo excêntrico e macabro de um de seus filmes mais cultuados, desta vez com a participação de Michael Keaton e Winona Ryder , reprisando seus papéis icônicos. O encerramento ficará a cargo de “L’Orto Americano” , um thriller sobrenatural ambientado no pós-Segunda Guerra Mundial, dirigido pelo veterano cineasta italiano Pupi Avati , famoso por sua abordagem nostálgica e frequentemente melancólica da história e da cultura italiana.

Cena do filme L’Orto Americano, dirigido por Pupi Avati Divulgação/divulgação

Entre os outros destaques fora de competição está “Il Tempo Che Ci Vuole” , da aclamada diretora italiana Francesca Comencini , conhecida por seu trabalho em séries de televisão como “Gomorra”, além de seu olhar afiado sobre dramas pessoais e sociais. Outro filme aguardado é “Wolfs” , dirigido por Jon Watts (responsável pela bem-sucedida trilogia “Homem-Aranha” da Marvel), que conta com as estrelas Brad Pitt e George Clooney , um dos projetos mais esperados do festival por reunir dois dos atores mais icônicos de Hollywood.

Continua após a publicidade

Na categoria de séries fora de competição, o festival apresentará “Disclaimer” , a nova série do vencedor do Oscar Alfonso Cuarón (“Gravidade” e “Roma”), para a Apple TV+. Estrelada pela sempre formidável Cate Blanchett e o veterano Kevin Kline , a série já desperta expectativas por seu elenco estelar e direção magistral. Outro destaque da programação é “Families Like Ours” , dirigida por Thomas Vinterberg , conhecido por filmes como “A Caça” e “Druk: Mais Uma Rodada”, que explora dramas familiares profundos em um estilo emocionalmente contundente.

Além dessas exibições, o festival mantém seu compromisso com a diversidade e a inovação por meio das seções Orizzonti e Orizzonti Extra, que oferecem espaço para trabalhos experimentais e de novos talentos emergentes, destacando uma variedade de documentários, curtas-metragens e produções ousadas que abordam temas contemporâneos. Estas seções são essenciais para promover novas vozes no cinema global, reafirmando o papel do Festival de Veneza como um espaço de criatividade e reflexão artística​.