Lais Brevilheri Pelas ruas com Cidade Cinza

“Tem muita gente que só quer ser vista em meio ao caos urbano e eu aprendi a dar valor a isso” , explica o fotógrafo João Rocha , que acumula quase 20 mil seguidores no Instagram @cidadecinza23 e tem como uma de suas grandes motivações artísticas o trabalho diário pela valorização da fotografia de rua — e das pessoas que nela frequentam, ocupam e circulam.

Por meio do projeto “Cidade Cinza” , suas fotos já foram exibidas em uma exposição pública nos metrôs da capital paulista e também nos livros fotográficos “Avenida Paulista” e “Minhocão, de cima a baixo”, ambos do selo Vertigem. João também possui um zine autoral com recorte de registros sobre o Carnaval de rua. O carioca se mudou para São Paulo há 4 anos depois de se apaixonar pela metrópole enquanto fotografava suas paisagens urbanas. De lá para cá, conquistou diversos espaços, transformando em arte o seu olhar atento sobre o cotidiano da cidade — colocando luz, principalmente, naqueles invisibilizados pela sociedade.

Confira abaixo as fotos exclusivas do artista para a revista digital da Bravo! de jul/ago .

<span class="hidden">–</span> João Pedro da Rocha Sampaio @cidadecinza23/fotografia

<span class="hidden">–</span> João Pedro da Rocha Sampaio @cidadecinza23/fotografia

<span class="hidden">–</span> João Pedro da Rocha Sampaio @cidadecinza23/fotografia

<span class="hidden">–</span> João Pedro da Rocha Sampaio @cidadecinza23/fotografia

<span class="hidden">–</span> João Pedro da Rocha Sampaio @cidadecinza23/fotografia

<span class="hidden">–</span> João Pedro da Rocha Sampaio @cidadecinza23/fotografia

<span class="hidden">–</span> João Pedro da Rocha Sampaio @cidadecinza23/fotografia

<span class="hidden">–</span> João Pedro da Rocha Sampaio @cidadecinza23/fotografia

<span class="hidden">–</span> João Pedro da Rocha Sampaio @cidadecinza23/fotografia

<span class="hidden">–</span> João Pedro da Rocha Sampaio @cidadecinza23/fotografia