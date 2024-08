Humberto Maruchel Denise Fraga e Tony Ramos reestreiam “O que Só Sabemos Juntos”

Os atores Denise Fraga e Tony Ramos reestreiam o espetáculo “O que Só Sabemos Juntos” no dia 22 de agosto, no teatro Casa Grande do Rio de Janeiro. A peça teve sua estreia inicial em São Paulo em abril deste ano, mas precisou ser interrompida devido a problemas de saúde do ator. Agora, ela ganha uma curta temporada carioca até 8 de setembro.

Este é o primeiro encontro em cena dos dois artistas, que celebram juntos suas carreiras de décadas: Denise com 40 anos de trajetória e Tony com 60. O espetáculo oferece uma experiência íntima onde atores e público compartilham histórias.

Na trama, os dois atores se reúnem com a plateia para explorar memórias coletivas. Em um mundo onde a escuta se tornou um desafio, a peça busca redescobrir um “alfabeto comum” de lembranças e experiências que todos carregam. Com humor e leveza, a apresentação convida o público a refletir sobre suas infâncias, as expectativas que tinham para o futuro e o que só pode ser compreendido quando estamos juntos. Cada noite se transforma em uma experiência singular de empatia e conexão entre os atores e a plateia.

O espetáculo dialoga com outro trabalho de Denise, “Eu de Você” , desenvolvido durante a pandemia sob a direção de Luiz Villaça . “Eu de Você” mistura histórias reais com elementos da literatura , música, imagens e poesia, explorando a conexão entre o cotidiano e a arte. A peça questiona o que une pessoas comuns e figuras como Paulo Leminski e Zezé di Camargo , e Denise reflete sobre como a arte nos ajuda a enfrentar os desafios da vida com mais beleza e compreensão.

Tony Ramos, impressionado pela criação de Denise, manifestou o desejo de colaborar com a atriz em um projeto que seguisse uma linha semelhante. O ator estava afastado dos palcos há mais de 20 anos.

“Gosto de imaginar o quanto de mim está espalhado por aí sem eu saber. O tanto da minha biografia que se esconde em cacos de memória na cabeça dos outros sem que eu possa suspeitar porque simplesmente não me lembro e porque não tenho mais o outro para me confirmar quem sou “, declarou a atriz sobre a experiência do espetáculo em seu perfil no Instagram.

Datas: 22/08 a 08/09 Horário: Quinta-feira, sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, 18h Continua após a publicidade Local: Teatro Casa Grande Endereço: Av. Afrânio de Melo Franco, 290 (A), Leblon – Rio de Janeiro – RJ Ingressos: a partir de R$ 20,00