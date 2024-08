Humberto Maruchel Avenida Paulista vira palco para dois festivais de dança em agosto

Agosto traz boas notícias para os amantes da dança em São Paulo. No fim do mês, a cidade sediará dois grandes eventos: a Mostra Internacional de Dança de São Paulo (MID-SP) e a Semana Paulista de Dança, que ocorrerão, respectivamente, no Itaú Cultural e no MASP, ambos na Avenida Paulista.

Com 22 apresentações distribuídas entre as duas instituições, o público poderá apreciar uma variedade de estilos, desde dança flamenca e balé neoclássico até dança contemporânea, com participação de profissionais brasileiros e estrangeiros. Toda a programação será gratuita. Além das apresentações, serão realizados fóruns de discussão onde os grupos poderão debater seus processos criativos e experiências na produção de dança.

A Mostra Internacional de Dança de São Paulo (MID-SP), em sua primeira edição, é fruto de uma parceria entre a Associação Pró-Dança e o Itaú Cultural e busca oferecer um panorama do cenário atual da dança. “A cada noite serão apresentados trabalhos que criam um diálogo de linguagens e linhas estéticas para pensarmos a pluralidade de estilos e corpos que muitas vezes não têm espaço em grandes festivais”, explica a curadora Marcela Benvegnu.

A Semana Paulista de Dança, em sua 6ª edição, é resultado da parceria entre o MASP e a Studio3 Cia. de Dança, com o objetivo de ampliar o acesso à dança na cidade, com um olhar multicultural. “Nosso compromisso é sempre trazer novidades e apresentar um panorama das melhores produções da dança brasileira. Queremos ampliar o alcance e impacto da dança na sociedade, estimulando novos olhares sobre os caminhos que essa arte pode seguir. Nesta edição, mais uma vez, trazemos uma programação diversificada e representativa de todo o Brasil, com espaço para novos talentos e artistas consagrados”, comenta o curador Anselmo Zolla.

Continua após a publicidade

A programação completa está disponível nos sites das duas instituições. A Bravo! destaca cinco apresentações especiais que acontecerão durante os eventos:

28 de agosto, às 21h45, no Itaú Cultural:

Nego D’água, de André Vitor Brandão (PE)

Explora as memórias e encantarias do rio São Francisco, destacando as cosmo percepções e resistências dos povos ribeirinhos.

29 de agosto, às 19h, no MASP:

Pelúcia, da Quasar Cia. de Dança (GO)

Duas bailarinas interagem poeticamente com uma pelúcia, revelando uma forma única de carinho através de movimentos delicados.

30 de agosto, às 21h45, no Itaú Cultural:

Dois Olhares, com Eliane Fetzer Cia. de Dança

Reflete sobre as mulheres que romperam os limites impostos no século XX, explorando o protagonismo feminino e a redefinição de seus papéis.

Continua após a publicidade

31 de agosto, às 19h, no MASP:

Yoin, da São Paulo Cia. de Dança (SP)

A obra revisita referências culturais e reflete sobre o momento de introspecção após a transmissão de histórias e conhecimentos.

1º de setembro, às 19h30, no Itaú Cultural:

Measurable Existence + Ripple (Extract), com Yin Yue Dance Company (EUA)

Explora como nossas jornadas se cruzam e impactam a compreensão de nossa própria existência, desafiando e unindo ao mesmo tempo.

Serviço:

Mostra Internacional de Dança de São Paulo (MID-SP) e 6ª Semana Paulista de Dança

Dias 27, 28, 29, 30 e 31 de agosto e 1º de setembro.

Abertura: 27 de agosto, às 20h, no Itaú Cultural.

Itaú Cultural (Avenida Paulista, 149)

Auditório do MASP (Avenida Paulista, 1578)

Entrada gratuita (os ingressos podem ser reservados pela plataforma INTI a partir de 21 de agosto).