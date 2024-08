Humberto Maruchel Bárbara Paz é a nova jurada do Festival de Veneza

A atriz e diretora Bárbara Paz foi anunciada como nova integrante do júri internacional do Prêmio Luigi De Laurentii no Festival de Veneza . Para a seleção dos premiados, são convidadas cinco personalidades internacionais do cinema e da cultura. Além de Bárbara, fazem parte do júri Ricky D’Ambrose , atriz e diretora canadense, Taylor Russell , curador de festivais de cinema e diretor de mercado de projetos Jacob Wong , e o crítico de cinema italiano Gianni Canova , que preside o júri.

O júri concederá o prêmio a um dos longas-metragens de estreia selecionados nas seções competitivas do Festival de Cinema de Veneza, e será responsável por escolher os melhores nas seguintes categorias: Prêmio Orizzonti de Melhor Filme, Prêmio Orizzonti de Melhor Diretor, Prêmio Especial do Júri Orizzonti, Prêmio Orizzonti de Melhor Atriz, Prêmio Orizzonti de Melhor Ator, Prêmio Orizzonti de Melhor Roteiro e Prêmio Orizzonti de Melhor Curta-Metragem.

81º Festival internacional de Cinema de Veneza Venice International Film Festival/divulgação

O melhor filme receberá um prêmio de US$ 100 mil, doados pela Filmauro, que serão divididos igualmente entre o diretor e o produtor.

Em conversa com a Bravo!, Bárbara expressou sua emoção com o convite: “Me sinto honrada por ter recebido o convite para o júri de Primeira Direção. Foi nesse grande festival que meu primeiro longa-metragem teve sua estreia mundial, e acabei trazendo para o Brasil o Leão de Veneza, prêmio de Melhor Documentário sobre Cinema, na seção Venice Classics.”

Em 2019, Barbara Paz foi laureada pelo Prêmio da Crítica Independente, recebendo o troféu de Melhor Documentário da Mostra Venice Classics pelo filme “Babenco – Alguém Tem que Ouvir o Coração e Dizer: Parou” . Este foi o primeiro filme dirigido por ela e retrata a vida do cineasta Hector Babenco (1946-2016), explorando suas memórias, amores e reflexões sobre a fragilidade de sua saúde. A partir de relatos impactantes, o filme revela como sua paixão pelo cinema foi fundamental para dar sentido à sua existência.

Bárbara também compartilhou os critérios que considera importantes para avaliar os melhores filmes: “O interessante de participar de um júri como este é a oportunidade de navegar por diversas culturas e países diferentes, entender como e por que estão contando suas histórias, e qual a linguagem utilizada. O que emociona? Como os diretores estão conduzindo suas obras? Qual a relevância daquela obra para o mundo de hoje? Há muitos pontos a serem avaliados, mas o principal é identificar qual filme você não consegue esquecer, aquele que mexeu com você e que não sai da sua cabeça.”

O Festival de Veneza acontecerá entre os dias 28 de agosto e 7 de setembro.