Alice Marcone fala sobre a febre do queernejo no podcast Emoção Criativa

Alice Marcone⁠ é a primeira cantora e compositora trans do sertanejo, ou queernejo – gênero musical que ela ajudou a criar – além de atriz e roteirista, escrevendo projetos para HBO e Prime Video (como a premiada série Manhãs de Setembro , com a cantora Liniker), além de ser jurada no reality show ‘Born to Fashion’, no E!, que foca em meninas trans buscando uma carreira na moda.