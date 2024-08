Humberto Maruchel MuBE prorroga exposição “Amelia Toledo: Paisagem Cromática”

Diante da alta demanda do público, “Amelia Toledo: Paisagem Cromática” , em cartaz no MuBE (Museu Brasileiro da Escultura e Ecologia), de São Paulo será prorrogada até 1º de setembro. Em exibição desde abril, a mostra, com curadoria da geóloga Daniela Gomes Pinto e do artista plástico Fernando Limberger , apresenta obras inéditas de Amelia, como “Cachoeira de Amor”, “Praça do Céu” e “Marco para a cidade de São Paulo”.

“Além de obras nunca vistas antes, toda a arquitetura do MuBE também colaborou para criar uma exibição única das obras da Amelia, o que ajudou a traduzir seu estilo único na estética” , afirma o consultor curatorial do museu, Guilherme Wisnik.

Amelia Toledo, Medusa (detalhe) Mube/divulgação

Falecida em 2017, em Cotia, Amelia foi uma escultora, pintora e designer. Iniciou seus estudos no ateliê de Anita Malfatti no fim da década de 1930. Mais tarde, especializou-se na conceituada London County Council Central School of Arts and Crafts, em Londres. Durante sua carreira, dedicou-se a uma diversidade de projetos, desde desenhos para escritórios de arquitetura até design de joias, além de se empenhar na carreira acadêmica, lecionando na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie e na Faculdade Armando Álvares Penteado (FAAP), ambas em São Paulo.

A partir da década de 1970, Amelia começou a experimentar criações inspiradas nas formas da natureza, utilizando materiais como pedras e conchas, concentrando-se na recriação de paisagens.

<p>amelia-toledo-cromatica-exposicao-mube-museu-brasileiro-escultura</p> MuBEdivulgação <p>amelia-toledo-cromatica-exposicao-mube-museu-brasileiro-escultura</p> MuBEdivulgação <p>amelia-toledo-cromatica-exposicao-mube-museu-brasileiro-escultura</p> MuBEdivulgação <p>amelia-toledo-cromatica-exposicao-mube-museu-brasileiro-escultura</p> MuBEdivulgação

Continua após a publicidade

A exposição do MuBE apresenta mais de 100 obras da artista, nas quais há uma evidente relação com os elementos naturais. “Se a matemática é a linguagem fundamental da natureza, a natureza, para Amelia Toledo, precede a matemática, se sobrepõe a ela, a ultrapassa. São a inteligência e a intuição da pedra que orientam os materiais, as estruturas, as cores, as coisas, e até os seres humanos” , declaram Daniela Gomes Pinto e Fernando Limberger em nota.

Amelia Toledo: Paisagem Cromática Até 1º de setembro de 2024

Museu Brasileiro da Escultura e Ecologia (MuBE)

Rua Alemanha 221, Jardim Europa, São Paulo-SP (de terça a domingo)

Av. Europa 218, Jardim Europa, São Paulo-SP (de quarta a domingo)

Horários:

Terça-feira: das 11h às 17h (última entrada às 16h30)

Quarta a domingo: das 11h às 18h (última entrada às 17h30)

Entrada gratuita mediante agendamento no site da Sympla