Humberto Maruchel Série “Cidade de Deus” ganha data de estreia e trailer oficial

A Max está prestes a lançar uma nova série baseada no clássico “Cidade de Deus”, com estreia marcada para 25 de agosto. A plataforma de streaming divulgou recentemente o trailer oficial da série, uma produção original da HBO.

Intitulada “Cidade de Deus: A Luta Não Para”, a obra é produzida pela O2 Filmes, uma das maiores produtoras do país, e serve como continuação do filme de 2002, dirigido por Fernando Meirelles e Kátia Lund. Adaptada do livro de Paulo Lins, a série se passa 20 anos após os acontecimentos do filme. Com seis episódios lançados semanalmente, a trama começa em 2004, quando a libertação de um jovem traficante reacende a disputa na Cidade de Deus. A comunidade, acuada entre traficantes, milícia e poder público, se une para enfrentar os opressores.

A série trará de volta personagens conhecidos como Buscapé, Berenice e Bradock, e introduzirá novas figuras como Jerusa, Lígia e Curió. O foco será na resistência coletiva da comunidade, explorando a vida dos moradores no início dos anos 2000.

No elenco, estão Alexandre Rodrigues, Roberta Rodrigues, Thiago Martins, Sabrina Rosa e Marcos Palmeira, além de novos talentos das comunidades do Rio de Janeiro. Produzida por Andrea Barata Ribeiro e Fernando Meirelles, a série conta com direção-geral de Aly Muritiba e roteiro de Sérgio Machado e equipe.

Assista ao trailer:

Em outra notícia, Paulo Barcellos, CEO da O2 Filmes, anunciou recentemente que o filme “Cidade de Deus” (2002) está passando por um processo de restauração com o auxílio de inteligência artificial. O anúncio foi feito durante o encontro “Inteligência Artificial e o Futuro da Preservação Audiovisual: Questões Técnicas e Éticas”, na 19ª CineOP – Mostra de Cinema de Ouro Preto.

“A IA será fundamental para automatizar a limpeza de ‘frames’, detectando falhas, trechos faltantes e imperfeições do original, nos dando a opção de escolhermos como ajustá-los da maneira que decidirmos”, afirmou o CEO.