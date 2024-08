Humberto Maruchel 3 filmes que discutem questões ambientais para assistir na 13ª Mostra Ecofalante

Começou nesta quinta-feira (1º) a 13ª edição da Mostra Ecofalante de Cinema , um dos maiores festivais dedicados às questões ambientais. Até 14 de agosto, serão exibidos 122 filmes de 24 países.

Além dos filmes, haverá o debate “Emergência Climática: A Era das Cidades Resilientes”, com a participação de Nilto Tatto (ambientalista, administrador e político brasileiro), Thaynah Gutierrez (administradora pública formada pela FGV-EAES), Marina Helou (Deputada estadual pela Rede Sustentabilidade na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) e mediação da jornalista Daniela Chiaretti .

Entre os longas exibidos, destacam-se três obras imperdíveis:

Uma vez que você sabe Mostra Ecofalante de Cinema/divulgação

“Uma Vez Que Você Sabe” , de Emmanuel Cappelin

O longa francês aborda o possível colapso ambiental anunciado desde os anos 1970 e questiona como se adaptar a essa catástrofe. O filme foi eleito melhor documentário no Festival de Hong Kong, na Mostra Especial Emergência Climática. Será exibido em 2 de agosto (sexta-feira), às 16h15, no Reserva Cultural.

Amor, Mulheres e Flores Mostra Ecofalante de Cinema/divulgação

“Amor, Mulheres e Flores” (1984), de Marta Rodríguez e Jorge Silva (1941-1987).

Exibido na seção Cannes Classics, o filme explora as condições de vida e saúde dos trabalhadores das plantações de flores em Bogotá, destacando as histórias de vida e amor das mulheres. Marta Rodríguez, pioneira documentarista colombiana, continua ativa aos 90 anos, tendo lançado seu 19º filme em 2022. Será exibido em 3 de agosto (sábado), às 15h, no Reserva Cultural.

A Transformação de Canuto Mostra Ecofalante de Cinema/divulgação

“A Transformação de Canuto” , de Ariel Kuaray Ortega e Ernesto de Carvalho

Vencedor de prêmios no IDFA de Amsterdã e no Festival Jean Rouch na França, é ambientado em uma comunidade Mbyá-Guarani entre o Brasil e a Argentina. A história narra a transformação de um homem em onça e sua trágica morte. O filme foi destaque na Mostra Competição Latino-Americana e será exibido em 8 de agosto (quinta-feira), às 19h, no Reserva Cultural.

Confira abaixo a lista completa de filmes que serão exibidos na 13ª Mostra Ecofalante de Cinema :

“À Margem do Ouro” de Sandro Kakabadze

“Anhangabaú” de Lufe Bollini

“Black Rio! Black Power!” de Emilio Domingos

“Eskawata Kayawai (O Espírito da Transformação)” de Lara Jacoski e Patrick Belem

“Favela do Papa” de Marco Antonio Pereira

“Memórias da Chuva” de Wolney Oliveira

“O Bixiga é Nosso!” de Rubens Crispim

“O Contato” de Vicente Ferraz

“Ouvidor” de Matias Borgström

“Rejeito” de Pedro de Filippis

“Samuel e a Luz” de Vinícius Girnys

“Sekhdese” de Graciela Guarani e Alice Gouveia

“Sociedade de Ferro – A Estrutura das Coisas” de Eduardo Rajabally

Mostra Ecofalante Até 14 de agosto de 2024

Locais:

Reserva Cultural (Sala 2 e Sala 3)

Avenida Paulista 900, Bela Vista – São Paulo

Circuito Spcine Lima Barreto (Centro Cultural São Paulo)

Rua Vergueiro 1000, Liberdade – São Paulo

Cine Satyros Bijou

Praça Franklin Roosevelt 172, Consolação – São Paulo

Nave Coletiva

Rua José Bento 106, Cambuci – São Paulo

Circuito Spcine Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes

Rua Inácio Monteiro 6900, Cidade Tiradentes – São Paulo

Unidades do Circuito Spcine localizadas nos CEUs

Entrada gratuita