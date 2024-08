Humberto Maruchel Pintura milionária de Luis Meléndez estava escondida sob natureza morta

Imagine que você está passeando e decide entrar em um antiquário na região central. Lá, você se encanta com uma obra misteriosa. Tendo dinheiro disponível, decide investir 20 mil reais naquela aquisição. Avance 13 anos no futuro e descubra que aquela obra foi criada pelo maior pintor espanhol do século 18 e que seu valor pode chegar a R$ 500 milhões. Parece ficção, mas foi exatamente o que aconteceu com um colecionador que comprou uma obra há mais de 50 anos no bairro do Bixiga, em São Paulo.

Recentemente, ele percebeu que havia outra pintura oculta sob a natureza morta e que ela foi criada por Luis Meléndez , um pintor nascido em 1715 na Itália, mas que passou a maior parte de sua vida na Espanha.

A análise foi conduzida pelo perito Douglas Quintale, que consultou várias instituições para traçar a história da obra e entender como ela chegou a um antiquário no Brasil. Tudo parecia estar dentro da legalidade. Descobriu-se também que a obra passou por várias restaurações ao longo do tempo. A pintura comprada mostra um vaso ao lado de um cesto com frutas, com uma ave morta pendurada ao lado de condimentos.

A obra oculta, visível apenas por meio de raio-x, mostra um homem segurando uma criança. A suspeita surgiu quando viram uma parte da pintura que não parecia compor a imagem da natureza morta: um braço. Embora a descoberta tenha gerado entusiasmo, separar as duas pinturas é praticamente inviável, pois há o risco de degradar ambas.

Outra pergunta permanece: por que o artista escondeu a primeira imagem? Será que ela não estava de acordo com seus planos? Essa pergunta provavelmente ficará sem resposta. O fato é que a revelação terá um impacto significativo na indústria internacional da arte . A obra deve ser disponibilizada para exibições por meio de uma parceria com a instituição Global Family Support Foundation.