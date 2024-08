Humberto Maruchel Agenda teatral: as estreias mais aguardadas de agosto

Agosto em São Paulo começa com uma nova temporada teatral. Muitos espetáculos serão apresentados na capital pela primeira vez. Destacamos diversas montagens de grupos maduros, como a Cia. São Jorge de Variedades e Os Satyros, que completam 35 anos, além do DeSúbito Cia com as talentosas Renata Gaspas e Georgette Fadel. Há também um número considerável de adaptações de peças de Shakespeare, incluindo até uma versão drag de Rei Lear. Confira abaixo a nossa seleção:

Hedda Gabler

A tragicomédia escrita em 1890 apresenta uma das personagens femininas mais enigmáticas e desconcertantes do autor. Hedda encarna o profundo mal-estar existencial da mulher do final do século XIX e sua busca por um lugar dentro da opressiva sociedade patriarcal. A montagem contará com trilha sonora ao vivo de Greg Slivar e marca a terceira incursão de Clara Carvalho em Ibsen pelos palcos, desta vez como diretora.

Auditório do MASP – Av. Paulista, 1578

Até 25 de agosto. Sextas e sábados, às 20h e domingos, às 18h

Ingressos: R$ 80,00 (inteira) R$ 40,00 (meia)

Classificação: 14 anos

Duração: 110 minutos

Não fossem as sílabas do sábado Tomás Franco/divulgação

Não Fossem as Sílabas do Sábado

Ana e Madalena são vizinhas que mal se conheciam até um trágico incidente mudar suas vidas. O marido de Madalena, ao pular da janela, cai sobre o marido de Ana. A partir desse evento, suas histórias se entrelaçam. Na rotina das ausências, as duas viúvas se aproximam, atravessando a dor, a chegada de uma criança e as agruras do recomeço, formando uma amizade que expande o conceito de família.

Sesc Belenzinho – Sala Espetáculos II – Rua Padre Adelino, 1000, Belenzinho

De 5 de julho a 4 de agosto de 2024. Sextas e sábados, às 20h, e domingos, às 18h30

Ingressos: R$ 40,00 (inteira), R$ 20,00 (meia-entrada) e R$ 12,00 (credencial plena)

Classificação: 14 anos

Duração: 1h20

Shakespeare apaixonado João Caldas/divulgação

Shakespeare Apaixonado

Rodrigo Simas, Carla Salle e Ana Lúcia Torre protagonizam a peça dirigida por Rafael Gomes, baseada no filme vencedor do Oscar. O formato de arena do 033 Rooftop proporciona uma experiência imersiva, com os atores utilizando todo o espaço como cenário, e um menu exclusivo inspirado na gastronomia inglesa. A produção no Brasil é licenciada pelo Disney Theatrical Group.

Continua após a publicidade

033 Rooftop – Complexo do Shopping JK – Av. Juscelino Kubitschek, 2041 – Itaim Bibi – SP

De 2 de agosto a 22 de setembro de 2024

Quinta-feira às 19h30; sexta-feira às 19h30; sábado às 15h00 e às 19h30; e domingo às 15h00 e às 19h30

Ingressos: De R$ 19,80 a R$ 400,00

Classificação etária: Livre

Duração aproximada: 150 minutos com 15 minutos de intervalo

Memórias do vinho Nana Moraes/divulgação

Memórias do Vinho (Per Bacco)

Herson Capri e Caio Blat protagonizam o texto inédito de Jandira Martini e Maurício Guilherme, com direção de Elias Andreato. A peça retrata o reencontro de pai e filho, que se encontram após um longo período de distância para um acerto de contas.

Teatro Vivo – Avenida Dr. Chucri Zaidan, 2460 – Morumbi

De 3 de agosto a 15 de setembro de 2024

Sextas e sábados, às 20h, e domingos, às 18h

Ingressos: R$ 150 (inteira), R$ 75 (meia-entrada) e R$ 40 (preço popular)

Classificação: 12 anos

Duração: 70 minutos

Rei Lear Mariana Chama/divulgação

Rei Lear

Em uma homenagem à arte drag queen, esta adaptação da tragédia de Shakespeare traz nove artistas drag queens no elenco. O espetáculo combina elementos da dramaturgia shakespeariana clássica com a linguagem drag contemporânea, mantendo a integridade poética e trágica de Shakespeare e a autenticidade drag.

Sesc Consolação – Teatro Anchieta – Rua Dr. Vila Nova, 245, Vila Buarque

Até 25 de agosto

Sextas e sábados, às 20h, e domingos, às 18h

Sessões com acessibilidade em libras: 9 e 10 de agosto

Ingressos: R$ 50,00 (inteira), R$ 25,00 (meia-entrada) e R$ 15,00 (credencial plena)

Classificação: 14 anos

Duração: 120 minutos

Continua após a publicidade

The Money Shot

Comédia perversa do autor estadunidense Neil LaBute volta ao cartaz com Lavínia Pannunzio, Michelle Boesche, Jocasta Germano e Fernando Billi no elenco. O espetáculo usa humor ácido para criar uma reflexão sobre arte, ambição, status e sexo em Hollywood.

Teatro Sérgio Cardoso – Rua Rui Barbosa, 153, Bela Vista

De 3 de agosto a 8 de setembro

Aos sábados e domingos, às 18h

Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$40 (meia-entrada)

Duração: 90 minutos

Classificação: 16 anos

“Antes do ano que vem” Adriano Dória/divulgação

Antes do Ano que Vem

Após uma temporada de sucesso no Rio de Janeiro, a comédia estrelada por Mariana Xavier retorna a São Paulo. Com texto inédito de Gustavo Pinheiro, a peça trata com leveza e esperança nossas dores emocionais e nossa capacidade de se reinventar para contornar os desafios da vida. Direção de Ana Paula Bouzas e Lázaro Ramos.

Teatro Itália – Avenida Ipiranga, 344, República

Até 8 de setembro

Sextas e sábados, às 20h, e domingos, às 18h

Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada)

Classificação: 12 anos

Duração: 60 minutos

Festa dos bárbaros, com a Cia. São Jorge de Variedades

A peça acompanha a fuga de um casal, cujo homem é acusado de assassinar um policial. Na peregrinação pela cidade, encontram Malunguinho, uma entidade sagrada dos terreiros de Jurema, que os apresenta aos aspectos sagrados, profanos, culturais e identitários da Jurema.

Continua após a publicidade

Teatro Arthur Azevedo (Área Externa) – Av. Paes de Barros, 955 – Alto da Mooca

De 3 a 31 de agosto, sábado, às 17h

Duração: 180 minutos

Classificação: Livre

Gratuito

A aforista

Escrita e dirigida pelo dramaturgo Marcos Damaceno, produzida pela Cia.Stavis-Damaceno de Curitiba, traz em cena a atriz Rosana Stavis (indicada aos prêmios Shell, APCA e APTR por sua atuação), acompanhada pelos pianistas Sergio Justen e Fabio Cardoso, com trilha sonora original composta por Gilson Fukushima. O enredo tragicômico explora as complexidades das escolhas humanas, decisões tomadas e os caminhos seguidos. A trama gira em torno de uma mulher, que caminha incessantemente em direção ao funeral de um antigo amigo da faculdade de música . Durante essa jornada, ela reflete sobre sua própria vida e as trajetórias de seus amigos, todos do mundo musical, cujas escolhas os levaram desde o auge da realização até o fracasso.

Teatro Vivo – Av. Dr. Chucri Zaidan, 2460 – Vila Cordeiro

De 8 de agosto a 12 de setembro – Terças, quartas e quintas, às 20h

Ingressos: R$100 e R$40*

Duração: 75 minutos

Classificação: 14 anos

Raiva – Nós Temos um Cão que Morde

Com dramaturgia de Carla Zanini, o espetáculo da DeSúbito Cia explora a violência como consequência da política de desmonte da cultura e da educação. Duas irmãs, donas de um novo espaço cultural, tentam enterrar uma cabeça após seu cão morder uma criança. A peça usa ironia e humor sarcástico para retratar a desestabilização relacional e a violência psicológica e social.

Sesc Santo Amaro – R. Amador Bueno, 505 – Santo Amaro

De 8 a 18 de agosto. Quinta, às 20h; sextas, às 15h e às 20h; sábado, às 19h; e domingo, às 18h30

Ingressos: R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia-entrada), R$ 12 (credencial plena)

Duração: 75 minutos

Classificação: 14 anos

Continua após a publicidade

Isabel das Santas Virgens e Sua Carta à Rainha Louca

Este espetáculo épico narra a saga de Isabel das Santas Virgens, uma mulher apaixonada e devotada, que vive sob os costumes do Brasil colonial do século XVIII.

Sesc Pinheiros – R. Pais Leme, 195 – Pinheiros

Até 13 de setembro. Quinta, sexta e sábado, às 20h.

De R$15 a R$50

Duração: 70 minutos

Classificação: 12 anos

A Casa de Bernarda Alba

A peça aborda temas como poder, repressão, desejo e liberdade. Bernarda Alba e suas cinco filhas mergulham nas complexidades das relações familiares e sociais. A montagem, sob direção de Rodolfo García Vásquez, traz uma abordagem contemporânea e conta com três elencos distintos, oferecendo diferentes perspectivas sobre os temas abordados.

Sesc 14 Bis – Rua Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista

De 26 de julho a 18 de agosto, quintas a sábados, às 20h, e domingos, às 18h. Exceto dias 15 e 16 de agosto. Dias 2 e 9 de agosto, sextas, às 15h. Sessões com acessibilidade em Libras e audiodescrição: 1, 2 e 3 de agosto

Ingressos: R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia) e R$ 18 (credencial plena)

Duração: 100 minutos

Classificação: 16 anos

<span class="hidden">–</span> Tainá Cavalcanti/divulgação

Pequeno Monstro

Usando sua própria história como fio condutor, o ator Silvero Pereira fala de episódios de homofobia e bullying que pessoas com comportamentos considerados desviantes da norma sofrem desde a infância. Com título inspirado num conto do escritor Caio Fernando Abreu, a peça aborda o estranhamento e as misérias cotidianas, mas também aponta caminhos de liberdade, superação e amor.

Continua após a publicidade

De 1 a 18 de agosto (sempre de quinta-feira a sábado às 20h, e aos domingos às 19h)

Na Sala Itaú Cultural (Piso Térreo) – Avenida Paulista, 149

Duração: 80 minutos aproximadamente

Classificação: 14 anos

Gratuito

Álbum de Família

A história desvenda os segredos e as tensões de uma família aparentemente tradicional brasileira, no interior de Minas Gerais, na década de 1920. A trama gira em torno do patriarca Jonas (Alexandre Galindo) – um fazendeiro de convicções religiosas fervorosas -, sua esposa, Senhorinha (Mariana Barioni) e seus quatro filhos: Guilherme (Daniel Marano), Edmundo (Iuri Saraiva), Nonô (Agmar Beirigo) e Glória (Fernanda Gidali). Com o tumultuado retorno à casa dos pais, tem início uma série de revelações chocantes sobre a moralidade distorcida dos membros da família, conduzindo a um desfecho trágico e perturbador. A obra é um retrato visceral das disfunções familiares e das hipocrisias sociais, característica do provocador universo rodriguiano.

Teatro Estúdio | Rua Conselheiro Nébias, 891 – Campos Elíseos

De 6 de julho a 18 de agosto de 2024, sextas e sábados, às 20h, e domingos, às 18h

Ingresso: Inteira R$ 80 | Meia R$ 40

Classificação estária: 18 anos

Duração: 90 min

MUSICAL

Rita Lee – Uma Autobiografia

Mel Lisboa retorna como Rita Lee em um musical inédito baseado na primeira autobiografia da rainha do rock brasileiro. Com roteiro e pesquisa de Guilherme Samora, direção de Marcio Macena e Débora Dubois, e direção musical de Marco França e Marcio Guimarães.

Teatro Porto – Alameda Barão de Piracicaba, 740 – Campos Elíseos

Até 15 de setembro. Sextas, às 20h; sábados, às 16h e às 20h; domingos, às 17h.

Ingressos: De R$ 40 a R$ 120

Classificação: 12 anos

Duração: 120 minutos

<span class="hidden">–</span> Querido Evan Hansen/divulgação

Querido Evan Hansen

O musical criado por Benj Pasek e Justin Paul, inspirado por uma notícia real sobre um estudante que cometeu suicídio e deixou cartas indicando uma amizade inexistente, aborda temas de saúde mental e conexões humanas.

Teatro Liberdade – R. São Joaquim, 129

De 2 de agosto a 22 de setembro. Sextas às 21h, sábados às 16h e às 20h, domingos às 16h

Ingressos: De R$ 60,00 a R$ 280,00

Duração: 2h30min (com intervalo de 15 min)

Classificação: 14 anos

Priscilla, a rainha do deserto

O musical é baseado no filme clássico de 1994, do diretor Stephan Elliott, e conta a história de duas drag queens e uma mulher transexual que são contratadas para fazer um show em pleno deserto australiano. Para chegar até lá, elas vão a bordo do ônibus intitulado Priscilla, e encaram diversos desafios e aventuras durante a viagem até o destino final.

Teatro Bradesco – R. Palestra Itália, 500 – 3° Piso – Perdizes

Até 1º de setembro. Qui e sex, às 20h. Sáb e dom, às 16h e 20h.

Ingressos: de R$ 21,18 a R$200

Duração: 155 minutos

Classificação: 16 anos

INFANTIL

O Marinheiro

Três figuras velam uma morta, enquanto suas mentes vagam por um reino onírico por meio de diálogos, refletindo sobre isolamento, a necessidade de criar significados e a fragilidade das percepções humanas.

Espaço Ateliê Cênico – Rua Fortunato, 241, Vila Buarque

De 7 a 18 de agosto, de quarta a sábado, às 20h, e aos domingos, às 19h

Ingressos: R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia-entrada)

Classificação: 12 anos

Duração: 50 minutos

A Última Raposa do Mundo

A peça, escrita e dirigida por Moisés Baião, acompanha os solitários dias de uma raposinha-do-campo que vive no topo de um edifício, descendo até a rua todos os dias na esperança de encontrar companhia. Após mil dias de solidão, ela finalmente recebe uma ligação.

Centro Cultural São Paulo – Sala Ademar Guerra – Rua Vergueiro, 1000, Liberdade

De 8 a 25 de agosto de 2024

Quarta a sábado, às 20h e domingo, às 20h

Duração: 75 minutos

Classificação: 12 anos

Gratuito

DANÇA

O Corpo e Benguelê, do Grupo Corpo

A temporada traz duas obras distintas: “O Corpo”, com trilha de Arnaldo Antunes, e “Benguelê”, que celebra as ancestralidades e folguedos populares do Brasil afro. Ambas as coreografias de Rodrigo Pederneiras traduzem a brasilidade urbana e sertaneja.

Teatro Sérgio Cardoso – R. Rui Barbosa, 153 – Bela Vista

De 15 de agosto a 1º de setembro. Quarta a sábado, às 20h; domingo, às 16h

Ingressos:

Plateia Central – R$ 210,00 (inteira) | R$ 105,00 (meia)

Plateia Lateral – R$ 180,00 (inteira) | R$ 90,00 (meia)

Balcão – R$ 40,00 (inteira) | R$ 20,00 (meia)

Duração: 1h44 (com intervalo de 20 min)

Classificação indicativa: Livre