Beatriz Lourenço 5 longas imperdíveis para assistir no Festival Filmes Incríveis

O cinema é um espaço que te permite viajar sem sair do lugar. Mas fato é que ainda consumimos, majoritariamente, produções hollywoodianas. No entanto, entre os dias 01 e 14 de agosto, o Belas Artes promove o Festival Filmes Incríveis , que propõe um passeio por 20 países do mundo através de longas inéditos e premiados – uma oportunidade de sair do convencional e conhecer novas narrativas.

O evento também contará com sessões especiais de perguntas e respostas (Q&A) com convidadas ilustres. No dia 1 de agosto, às 19h, a iraniana Neda Mihandoust participa da sessão de “Café Teerã” , longa dirigido por seu irmão, Navid Mihandoust . Atualmente, o diretor está preso, condenado a três anos de reclusão por acusações de subversão. Já no dia 2 de agosto, às 19h, o festival recebe Emma Benestan e Oulaya Amamra , diretora e protagonista de “Animale”.

O único brasileiro da lista é “Motel Destino”, de Karim Ainouz, que marca o encerramento do festival, em 14 de agosto. O filme, que participou da competição oficial do Festival de Cannes, é protagonizado por Fábio Assunção, Iago Xavier e Nataly Rocha. Cada título terá três sessões e os ingressos custam R$ 5,00 (meia-entrada) e R$ 10,00 (inteira). Abaixo, confira cinco filmes imperdíveis:

Café Teerã, de Navid Mihandoust Festival Filmes Incríveis/divulgação

Café Teerã , de Navid Mihandoust

Sohrab Sepehri é um cineasta que foi condenado a cinco anos de prisão pelos filmes que fez. Ele, que está administrando um café devido à proibição de trabalhar, se depara com a proposta de cooperação do Serviço de Inteligência para que, em troca, a execução de sua sentença seja adiada. Entre interrogatórios semanais, ele conhece uma jovem artista de teatro que solicita um espaço para realizar performances experimentais – consideradas subversivas no país.

Cartaz de Café Teerã, de Navid Mihandoust Festival Filmes Incríveis/divulgação

Universal Language, de Matthew Rankin Festival Filmes Incríveis/divulgação

Universal Language , de Matthew Rankin

O filme foi ganhador do principal prêmio da Quinzena dos Realizadores em Cannes. No enredo, diversas histórias se entrelaçam: duas mulheres encontram dinheiro congelado e tentam recuperá-lo. Um guia turístico conduz turistas confusos pelos locais de Winnipeg. Um homem larga o emprego e visita a mãe. O resultado é uma comédia projetada para celebrar nossas diferenças interculturais.

Continua após a publicidade

<span class="hidden">–</span> Festival Filmes Incríveis/divulgação

Meeting Pol Pot, de Rithy Panh

Este longa é um olhar sobre o chamado regime Khmer, que prevaleceu no Camboja após uma grande guerra civil – o comando, por sua vez, era de Pol Pot. Na época, poucos jornalistas ocidentais conseguiram contar o que viram, entre eles a americana Elizabeth Becker, cujo livro “As Lágrimas do Camboja” serviu de inspiração para o filme. Na ficção, três jornalistas franceses viajam para o país em 1978 após receberem um convite do Khmer, embarcando numa perigosa aventura.

Memorias de un Cuerpo que Arde, de Antonella Sudasassi Festival Filmes Incríveis/divulgação

Memorias de un Cuerpo que Arde , de Antonella Sudasassi

O drama retrata a história de Ana, Patricia e Mayela, que, criadas em uma era repressiva em que a sexualidade era um tabu, aos poucos encontraram o significado da feminilidade por meio de regras tácitas e imposições implícitas. Agora, suas vozes destemidas estão incorporadas em uma mulher solteira de 65 anos, que revisita uma vida caleidoscópica de memórias entrelaçadas, segredos e desejos ocultos. Desde o início, o longa revela as entrelinhas de mulheres idosas, bem como seus amores, dores e saudades. Ele recebeu o 26º Prêmio Panorama do Público de melhor longa-metragem em Berlinale e menção especial do júri da ACCU do 42º Festival Internacional de Cinema do Uruguai.

Animale, de Emma Benestan Festival de Filmes Incríveis/divulgação

Animale , de Emma Benestan

O filme francês foi o responsável pelo encerramento da Semana da Crítica 2024, seção paralela do Festival de Cannes. A protagonista, Nejma, está treinando arduamente para realizar o seu sonho e ganhar a próxima corrida de Camargue, na França – um concurso em que os touros são desafiados na arena. Mas, à medida que o momento se aproxima, uma série de desaparecimentos suspeitos preocupa os habitantes locais. Rapidamente se espalha o rumor de que uma fera ronda o local. A partir daí, são discutidos temas como patriarcado, o corpo feminino e a emancipação da mulher.

Continua após a publicidade

Confira a programação de 1 a 7 de agosto:

Quinta 1/8

13h – Memórias de um Corpo Ardente (Espanha/Costa Rica, 2024, 1h30min., cor, drama, idioma: espanhol)

14h50 – O Retrato de Norah (Arábia Saudita, 2023, cor, 114 min., drama, idioma: árabe)

Continua após a publicidade

16h40 – Uma Família Normal (Coréia do Sul, 2023, cor, 116 min, drama, idioma: coreano)

19h – Café Teerã (Sessão com Q&A) (Irã, 2023, 1h36min., cor, drama, idioma: persa)

21h20 – Teleférico do Amor (Alemanha/Georgia, 2023, 1h22min., cor, comédia/drama/romance, idioma: sem diálogos)

Sexta 2/8

14h – O Homem Mais Feliz do Mundo (Macedônia do Norte, 2022, 100 min, drama, idioma: bósnio)

Continua após a publicidade

16h – O Homem na Caixa (Japão, 2024, 120min., cor e p/b, drama, idioma: japonês)

19h – Animale (Sessão com Q&A) (França, 2024, cor, 1h38min., idioma: francês)

21h20 – Máquina do Tempo (Irlanda/Reino Unido, 2022, p/b, 79 min., idiomas: inglês e alemão)

Sábado 3/8

13h20 – Teleférico do Amor (Alemanha/Georgia, 2023, 1h22min., cor, comédia/drama/romance, idioma: sem diálogos)

Continua após a publicidade

15h – Todas as Estradas de Terra tem Gosto de Sal (EUA, 2023, cor, 92 min., drama, idioma: inglês)

16h50 – O Retrato de Norah (Arábia Saudita, 2023, cor, 114 min., drama, idioma: árabe)

18h40 – Uma Família Normal (Coréia do Sul, 2023, cor, 116 min, drama, idioma: coreano)

21h – Encontro com o ditador (Camboja/França/Turquia/Taiwan/Catar, 2024, 1h52min, cor, drama, idioma: francês)

Domingo 4/8

13h40 – O Caso do Escritor Padilla (Cuba, 2022, 78 min, p/b, documentário, idioma: espanhol)

15h20 – A Nuvem e o Homem, (Índia, 2021, 1h37min., cor e p/b, drama/fantasia, idioma: bengali)

17h20 – Animale (França, 2024, cor, 1h38min., idioma: francês)

19h20 – Máquina do Tempo (Irlanda/Reino Unido, 2022, p/b, 79 min., idiomas: inglês e alemão)

21h – Metronom: a Rádio Pirata (Romênia, 2022, cor, 1h42min., drama, idioma: romeno)

Segunda 5/8

13h40 – Caminho da Vida (Nepal, 2024, cor, 150min., drama, idioma: tibetano e nepali)

16h30 – Café Teerã (Irã, 2023, 1h36min., cor, drama, idioma: persa)

18h30 – Linguagem Universal (Canadá, 2024, cor, 1h29min., comédia, idioma: persa/francês)

20h30 – O Homem na Caixa (Japão, 2024, 120min., cor e p/b, drama, idioma: japonês)

Terça 6/8

13h40 – A Calma (Polônia, 1976, cor, 1h21min, drama, idioma: polonês)

15h30 – Trilha Sonora para um Golpe de Estado (Bélgica/França, 2024, 2h30min., cor e p/b, documentário, idiomas: francês/inglês/holandês)

18h40 – A Nuvem e o Homem (Índia, 2021, 1h37min., cor e p/b, drama/fantasia, idioma: bengali)

20h – Sessão Cinéfilo *

20h40 – Todas as estradas de terra tem gosto de sal (EUA, 2023, cor, 92 min., drama, idioma: inglês)

Quarta 7/8

13h40 – O Homem na Caixa (Japão, 2024, 120min., cor e p/b, drama, idioma: japonês)

16h – A quem Eu Pertenço (Tunísia, 2024, cor, 2h, drama, idioma: árabe)

18h30 – Uma Família Normal (Coréia do Sul, 2023, cor, 116 min, drama, idioma: coreano)

20h50 – O Retrato de Norah (Arábia Saudita, 2023, cor, 114 min., drama, idioma: árabe)

FESTIVAL FILMES INCRÍVEIS Quando: De 1º até 14 de agosto

Onde: Cine REAG Belas Artes | R. da Consolação, 2423 – Consolação

Ingressos: R$10,00 e R$5,00 (meia, para estudantes e melhor idade). Poltronas numeradas. Em todas as salas, cadeiras adequadas para obesos e espaço para cadeirantes.