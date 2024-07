Humberto Maruchel MUBI Fest ocupa Cinemateca com filmes premiados

Entre os dias 26 e 28 de julho, a Cinemateca de São Paulo será ocupada pelo Mubi Fest 2024. São diversas exibições de filmes, desde pré-estreias nacionais até obras que já conquistaram os principais prêmios do cinema. Esta é a primeira vez que o evento da produtora e plataforma de streaming será realizado em diversos países, com edições na América Latina, América do Norte e Europa.

Além dos filmes, o Mubi Fest promoverá debates sobre as temáticas abordadas nas obras, encontros com cineastas e instalações artísticas.

No sábado, 27, o destaque fica para o bate-papo Body Horror: Corpos e Mentes Colapsados na Telas , programado para as 16h, com as presenças das críticas de cinema Isabela Boscov, Carissa Vieira e Lorenna Montenegro , e da diretora e roteirista Juliana Rojas ( As Boas Maneiras , Sinfonia da Necrópole ).

No domingo, 28, também às 16h, o psicanalista Christian Dunker e a escritora Tati Bernardi falarão sobre Surrealismo e Psicanálise na Obra de David Lynch. As conversas serão gratuitas, mas estão sujeitas à lotação do deck Open Air.Em tempo: é preciso retirar o ingresso com uma hora de antecedência, no ponto de distribuição da Cinemateca Brasileira.

Confira abaixo a programação completa do Mubi Fest e aproveite:

Sexta-feira, 26 de julho

15h – The African Desperate – Martine Syms

17h – Às Vezes Penso Em Sumir – Rachel Lambert

19h – Mistérios Da Carne – Gregg Araki – Sessão Open Air

19h30 – Estranho Caminho – Guto Parente

21h – Control – Anton Corbijn – Sessão Open Air

Debate:

19h30 – Pré-estreia nacional Estranho Caminho + Bate-papo com Guto Parente (diretor), Lucas Limeira (protagonista), Isabella Faria e André Alves (Float Vibes) – Sala Grande Otelo

Sábado, 27 de julho

14h – Doente de Mim Mesma – Kristoffer Borgli

16h – Crimes of the Future – David Cronenberg

18h30 – A Besta – Bertrand Bonello

19h – Titane – Julia Ducournau – Sessão Open Air

21h – Battle Royale – Kinji Fukasaku

21h30 – Oldboy – Park Chan-Wook – Sessão Open Air

Debate:

16h – Body Horror: Corpos e Mentes Colapsados nas Telas com Carissa Vieira, Isabela Boscov, Juliana Rojas e Lorenna Montenegro – Open Air

Domingo, 28 de julho

14h – Eraserhead – David Lynch

16h – Império dos Sonhos – David Lynch

19h – Veludo Azul – David Lynch – Sessão Open Air

21h – A Estrada Perdida – David Lynch

21h30 – Cidade dos Sonhos – David Lynch – Sessão Open Air

Debate:

16h – Surrealismo e Psicanálise na Obra de David Lynch, com o psicanalista Christian Dunker e a escritora Tati Bernardi – Open Air

MUBI FEST 2024 De 26 a 28 de julho

Cinemateca Brasileira – Largo Senador Raul Cardoso, 207 – Vila Mariana – São Paulo

R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia-entrada)

Vendas pelo site e app Shotgun.live