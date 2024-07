Beatriz Lourenço Festival de Gramado 2024: tudo o que sabemos sobre o evento

A 52º edição do Festival de Cinema de Gramado chega com o propósito de exaltar a resistência do Rio Grande do Sul por meio da cultura. Após meses desafiadores de reconstrução após as catástrofes que atingiram o estado, o evento será realizado, de maneira reduzida, entre os dias 9 e 17 de agosto.

Ao todo, são 45 produções que compõem as mostras de longas-metragens brasileiros, documentais e gaúchos e os curtas-metragens brasileiros e gaúchos. A lista conta com uma representação da diversidade do audiovisual brasileiro, trazendo visões de realizadores do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do país. Vale ressaltar que, dos sete longas brasileiros em competição, quatro foram dirigidos por mulheres – além disso, todos são inéditos.

Exibição

Os longas serão exibidos presencialmente em Gramado, entre os dias 10 e 16 de agosto, no tradicional Palácio dos Festivais. Já os curtas-metragens brasileiros e os documentários, por sua vez, podem ser vistos pelo público no Canal Brasil. Os 12 curtas brasileiros irão ao ar do dia 12 ao dia 15 de agosto, sempre a partir das 19h, com três filmes por sessão. Na sequência, os cinco documentários em competição iniciam às 20h20, com um longa por noite, do dia 12 ao dia 16. No dia 17, a cerimônia de premiação será transmitida ao vivo.

Seleção

Os curtas brasileiros foram escolhidos por Daniela Siqueira, Daniela Strack, Fernanda Rocha e Daniel Rodrigues após a equipe avaliar 679 produções. A curadoria dos documentários ficou por conta de Caio Blat e Marcos Santuario, que escolheram cinco de 158 títulos.

Motel Destino, o mais recente filme do cineasta Karim Aïnouz, foi selecionado para abrir o Festival. O longa, que estreou no Festival de Cannes deste ano, será exibido em sessão única sem caráter competitivo. O evento também exibirá o primeiro episódio da série Cidade de Deus: A Luta Não Para, produzido pela Max. Com direção de Aly Muritiba, a primeira temporada tem previsão de estreia para 22 de agosto no streaming.

A organização também já anunciou uma série de nomes homenageados: Matheus Nachtergaele será agraciado com o Troféu Oscarito, a atriz Vera Fischer receberá o Troféu Cidade de Gramado, Mariëtte Rissenbeek ganhará o Kikito de Cristal e Jorge Furtado receberá o Troféu Eduardo Abelin.

Continua após a publicidade

52º Festival de Cinema de Gramado – Filmes selecionados

<span class="hidden">–</span> Festival de Gramado/divulgação

Filme de abertura

Motel Destino, de Karim Aïnouz

52º Festival de Cinema de Gramado – Filme de Encerramento – VIRGINIA E ADELAIDE – Direção: Jorge Furtado e Yasmin Thayná Festival de Gramado/divulgação

Exibição especial

Virginia e Adelaide, de Jorge Furtado e Yasmin Thayná

52º Festival de Cinema de Gramado –<br />LMB – Longa-Metragem Brasileiro –<br />BARBA ENSOPADA DE SANGUE | São Paulo<br />Direção: Aly Muritiba Fetsival de Gramado/divulgação

Longas brasileiros

Barba Ensopada de Sangue, de Aly Muritiba

Cidade; Campo, de Juliana Rojas

Estômago 2: O Poderoso Chef, de Marcos Jorge

Continua após a publicidade

Filhos do Mangue, de Eliane Caffé

O Clube das Mulheres de Negócios, de Anna Muylaert

Oeste Outra Vez, de Erico Rassi

Pasárgada, de Dira Paes

52º Festival de Cinema de Gramado – LMG – Longa-Metragem Gaúcho –<br />A TRANSFORMAÇÃO DE CANUTO | São Miguel das Missões –<br />Direção: Ariel Kuaray Ortega e Ernesto de Carvalho Festival de Gramado/divulgação

Longas gaúchos

Até que a Música Pare, de Cristiane Oliveira

Continua após a publicidade

A Transformação de Canuto, de Ariel Kuaray Ortega, Ernesto de Carvalho

Infinimundo, de Bruno Martins, Diego Müller

Memórias de um Esclerosado, de Thais Fernandes, Rafael Corrêa

Um Corpo Só, de Cacá Nazario

52º Festival de Cinema de Gramado – CMG – Curta-Metragem Gaúcho –<br />CORRENTEZA | Porto Alegre –<br />Direção: Diego Müller e Pablo Müller Festival de Gramado/divulgação

Curtas gaúchos

A Um Gole Da Eternidade, de Camila de Moraes, Paulo Ricardo de Moraes

Continua após a publicidade

Natal, de Alan Orlando

Pastrana, de Melissa Brogni, Gabriel Motta

Cassino, de Gianluca Cozza

Zagêro, de Victor Di Marco, Márcio Picoli

Janeiro, de Boca Migotto

Continua após a publicidade

Correnteza, de Diego Müller, Pablo Müller

Não Tem Mar Nessa Cidade, de Manu Zilveti

Chibo, de Gabriela Poester, Henrique Lahude

Flor, de Joana Bernardes

Viagem Para Salvador, de João Pedro Fiuza

Posso Contar Nos Dedos, de Victória Kaminski

Entrega, de Luiz Azambuja E Pedro Presser

Noz Pecã, de Aline Gutierres

Está Tudo Bem, de Rodrigo Herzog

Envergo Mas Não Quebro, de Tatiana Sager

52º Festival de Cinema de Gramado – CMB – Curta-Metragem Brasileiro –<br />FENDA<br />– Direção: Lis Paim Festival de Gramado/divulgação

Curtas brasileiros

A Casa Amarela, de Adriel Nizer

A Menina e o Pote, de Valentina Homem

Ana Cecília, de Julia Regis

Castanho, de Adanilo

Fenda, de ​​Lis Paim

Maputo, de Lucas Abrahão

Movimentos Migratórios, de Rogério Cathalá

Navio, de Alice Carvalho, Larinha R. Dantas e Vitória Real

Pastrana, de Melissa Brogni e Gabriel Motta

Ponto e Vírgula, de Thiago Kistenmacker

Ressaca, de Pedro Estrada

Via Sacra, de João Campos

Longas documentais

Clarice Niskier: Teatro dos Pés à Cabeça, de Renata Paschoal

Mestras, de Roberta Carvalho

Poemaria, de Davi Kinski

Toquinho Maravilhoso, de Alejandro Berger Parrado

Velho Chico, de Caco Souza