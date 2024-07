Humberto Maruchel Fernanda Montenegro se apresentará no Auditório do Ibirapuera

Diante da grande demanda e do desejo do público de assistir à Fernanda Montenegro ao vivo, a renomada atriz realizará uma leitura dramatizada no Parque Ibirapuera no dia 18 de agosto. Neste mês, Fernanda encerra sua temporada em São Paulo, no Sesc 14 Bis, com a apresentação de “Fernanda Montenegro lê Simone de Beauvoir”.

No início de agosto, a atriz também realizará uma curta temporada no Rio de Janeiro, no Teatro Multiplan – VillageMall, nos dias 3 e 4 de agosto.

Em São Paulo, a apresentação será gratuita e ocorrerá no Auditório do Ibirapuera, que tem capacidade para 800 pessoas. Para aqueles que não conseguirem entrar, a performance será transmitida ao vivo por meio de um telão. A leitura dramatizada traz um recorte do livro “A cerimônia do adeus”, de Simone de Beauvoir, onde a autora se aprofunda na sua relação com Jean-Paul Sartre e descreve os últimos dois anos de vida do filósofo e escritor francês.

<span class="hidden">–</span> Instagram/reprodução

A volta aos palcos faz parte da celebração da atriz de seus 80 anos de carreira e seus 95 anos, além de se tratar de uma homenagem à Simone. Fernanda já relatou que leu a autora pela primeira vez quando tinha 20 anos. Em 2009, a atriz interpretou Simone no monólogo “Viver Sem Tempos Mortos”, dirigido por Felipe Hirsch. As apresentações atuais contam com patrocínio do bando Itaú.

A apresentação ocorrerá no anfiteatro, com projeção em alta definição voltada para o famoso gramado na parte traseira do local, um dos principais pontos turísticos da cidade. A projeção será acessível, incluindo tradução para Libras e uma área para pessoas com deficiência (PCD). Após a leitura, o palco se abrirá para o gramado, e a atriz fará um agradecimento ao público presente.

Como garantir ingressos

A partir de 12 de agosto, às 18 horas, será possível obter até dois ingressos por CPF na plataforma Sympla, para o gramado ou o anfiteatro, dependendo da disponibilidade de lugares em ambos os espaços

Fernanda Montenegro lê Simone de Beauvoir Auditório Ibirapuera – Av. Pedro Álvares Cabral, 0 – Ibirapuera

18 de agosto, às 19h

Gratuito