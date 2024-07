Humberto Maruchel “Coringa: Delírio a Dois” e loucura da vida urbana

Assim que foi anunciado que a sequência de “Coringa” seria um musical, muitos dos fãs do primeiro filme ficaram ressabiados, para não dizer frustrados. No entanto, a presença de Lady Gaga como Arlequina e a chegada do trailer completo na última terça (23) animou o público com o que está por vir.

No longa, o ex-palhaço Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) está institucionalizado no Asilo Arkham, aguardando julgamento por seus crimes em Gotham City. Lá, ele conhece e se apaixona por Harley Quinn (Arlequina), uma grande admiradora de Coringa.

Recentemente, o diretor Todd Phillips explicou que o filme não será exatamente um musical, como foi inicialmente propagado, mas que a música será um importante fio condutor para a narrativa.

Continua após a publicidade

Pelas cenas do trailer, dá a entender que a dupla foge de Arkham. Nos quadrinhos, Harley é uma psiquiatra que se apaixona pelo Coringa, mas no filme, ao que tudo indica, ela também é paciente da instituição.

O primeiro filme de Coringa conta a história de Arthur Fleck, um homem lutando para encontrar seu caminho na sociedade fraturada de Gotham City. Trabalhando com bicos como palhaço e aspirando ser comediante de stand-up, Arthur enfrenta um ciclo de desprezo e isolamento da vida urbana. Gradualmente, ele descende à loucura enquanto se transforma no infame vilão conhecido como Coringa, criando caos e espalhando anarquia na cidade. O longa conquistou público e crítica e arrematou diversos prêmios, inclusive o Oscar de Melhor Ator para Joaquin Phoenix.

O lançamento do filme está previsto para outubro de 2024. Ansiosos?

Continua após a publicidade

Confira o trailer completo de “Coringa: Delírio a Dois” abaixo: