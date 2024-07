Humberto Maruchel Biopic de Bob Dylan ganha primeiro trailer

O estúdio Searchlight Pictures liberou o primeiro trailer de “A Complete Unknown”, a biografia do cantor e compositor Bob Dylan, estrelada por Timothée Chalamet no papel principal.

O filme retrata a história de Bob Dylan aos 19 anos, quando ele chega a Nova York. O trailer apresenta um trecho da música “A Hard Rain’s A-Gonna Fall”, do álbum “The Freewheelin’ Bob Dylan” de 1963, cantado por Timothée.

A primeira exibição do trailer gerou reações diversas. Parte do público acha que Timothée não se assemelha a Dylan, tanto na aparência quanto na maneira de cantar. Outros, no entanto, elogiaram a breve performance do ator, destacando-o como um potencial candidato ao Oscar de 2025.

“A Complete Unknown” estreia em dezembro. Além de Timothée Chalamet, o elenco inclui Elle Fanning, que interpreta a personagem fictícia Sylvie Russo. O filme é dirigido por James Mangold, conhecido por “Johnny e June”, que narra a história de amor entre Johnny Cash e June Carter.