The Weinstein Company Carol

O nome de Todd Haynes já figura como uma marca indelével, por algumas décadas. Deste modo, o CCBB-SP resolveu trazer a arte e histórias criadas por ele para que o público também possa ter a chance de conhecer e saber um pouco mais a respeito de um dos cineastas mais relevantes, dos últimos tempos.

Focus Features Longe do Paraíso





O Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo recebe, de 21 de janeiro a 12 de fevereiro, a mostra inédita do aclamado cineasta Todd Haynes, pioneiro do movimento New Queer Cinema e reconhecido por seu trabalho no cinema independente contemporâneo, com entrada gratuita.

Com a curadoria de Carol Almeida e Camila Macedo, a mostra traz um total de 23 títulos, entre obras dirigidas por Haynes e filmes de outros realizadores que dialogam diretamente com a sua filmografia.

Reconhecido internacionalmente, Todd Haynes acumula importantes prêmios e indicações ao longo da carreira. O longa-metragem Carol​ (2015), seu maior sucesso comercial e seu filme mais distribuído ao redor do mundo, além de grande sucesso de crítica, foi indicado a seis Oscars e por Longe do ​Paraíso (2002), o diretor foi indicado ao Oscar de Melhor Roteiro, além de prêmios como o Grande Prêmio do Júri no Festival de Sundance (1991), o Teddy Award no Festival de Berlim (1991), o Grande Prêmio do Júri no Festival de Veneza (2007) e a Palma Queer no Festival de Cannes (2015). Além disso, três de seus filmes foram incluídos na tradicional lista dos dez melhores do ano da renomada revista Cahiers du Cinéma: Velvet Goldmine (1998), Carol (2016) e Segredos de um escândalo (2024).

Focus Features O Preço da Verdade





Além das exibições, a mostra conta com atividades formativas com seis sessões comentadas, duas mesas de debate, entre eles sobre o legado de Todd Haynes para os novíssimos cinemas queer, sessão educativa, um curso de oito horas com o tema "Uma leitura da in/visibilidade lésbica a partir de 'Carol', de Todd Haynes" e ações de acessibilidade.

Como parte do projeto, será lançado um catálogo em versões impressa e digital, reunindo textos de pesquisadores brasileiros e estrangeiros, entre eles, um texto inédito de uma das maiores referências da crítica de cinema feminista, a pesquisadora Mary Ann Doane.

Para retirar o catálogo, basta apresentar os ingressos de cinco sessões e informar o CPF na bilheteria do CCBB-SP.

Netflix Segredos de um escândalo

Confira a programação, de 21/01/26 a 12/02/26, no site https://ccbb.com.br/sao-paulo/programacao/mostra-todd-haynes/.