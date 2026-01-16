Reprodução/Instagram Seu Desejo

O Parque do Ibirapuera será palco de um dos momentos aguardados da música nacional em 2026. No domingo, dia 18 de janeiro, Yara Tchê e Alessandro, à frente da banda Seu Desejo, gravam o novo DVD “O Tempo Não Para” em um espetáculo aberto ao público que já entra para a história. Com ingressos esgotados, o projeto ganha ainda mais grandiosidade com as participações especiais de Luísa Sonza, Murilo Huff, Nattanzinho Lima e Flay, promovendo encontros inéditos e potentes entre o forró romântico, o pop, o sertanejo e o pop nordestino.

O cenário escolhido, um dos principais cartões-postais do país, reforça a dimensão simbólica do projeto, que será captado ao entardecer, explorando a paisagem urbana e afetiva de São Paulo como pano de fundo para uma noite inesquecível. Com a expectativa de receber 22 mil pessoas no Parque do Ibirapuera, os ingressos para o evento foram disponibilizados gratuitamente e estimulam a doação de 1kg de alimento na entrada, iniciativa que reforça o compromisso social da banda e transforma o espetáculo em um grande ato de solidariedade, emoção e conexão com o público.

O DVD “O Tempo Não Para” reúne 15 músicas inéditas, entre composições autorais e regravações que marcaram a trajetória da banda, reafirmando a identidade musical de Yara Tchê e Alessandro e a forte relação construída com fãs de todo o país.

Este será o segundo DVD da dupla desde que assumiu a linha de frente da banda Seu Desejo. O primeiro audiovisual, “Nosso Tempo É Agora”(2024), contou com a participação de Wesley Safadão e ultrapassou 25 milhões de plays nas plataformas de áudio e vídeo. Na sequência, o sucesso “Cama de Solteiro” rompeu a marca de 100 milhões de plays, consolidando o grupo entre os principais nomes do forró da atualidade.

A gravação de “O Tempo Não Para” se firma como uma noite histórica, marcada por grandes encontros, emoção e a celebração de um movimento musical que não para de crescer.



