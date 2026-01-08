Imagem Filmes Tom & Jerry: Uma Aventura no Museu

Virou o ano e chegou janeiro, junto do verão escaldante. Tempo de férias, ou seja, hora de aproveitar para curtir e relaxar e aproveitar um cineminha, também. Já tivemos em 2026 uma grande estreia que continua fazendo sucesso, o thriller psicológico erótico A Empregada (2025), estrelando a dupla Sydney Sweeney e Amanda Seyfried.

Agora, oficialmente na segunda semana de 2026, temos um pacote variado composto por oito títulos, entre obras ficcionais e uma animação.

Imagem Filmes Tom & Jerry: Uma Aventura no Museu

E, já que estamos falando de animação, então, é o momento exato de abordar Tom & Jerry: Uma Aventura no Museu (2025), que traz a dupla gato e rato mais famosa da história.

A animação e série de curtas-metragens de comédia criada, em 1940, por William Hanna e Joseph Barbera, traz os “rivais”Tom & Jerry para o terceiro longa-metragem da franquia para os cinemas, tentando buscar um sucesso para a marca que nunca veio pelos filmes, apenas pela animação que fez parte da infância de muitas e muitas gerações, sentadas em frente da televisão.

Downtown filmes Agentes Muito Especiais

No campo do cinema nacional, temos a mistura de ação e comédia Agentes Muito Especiais (2025), estrelando Marcus Majella e Pedroca Monteiro, com um toque de Paulo Gustavo (1978 – 2021) nessa história, uma vez que o projeto foi uma ideia original do adorado comediante e humorista brasileiro, ao lado de seu amigo e parceiro de trabalho Marcus Majella.

Searchlight Pictures Família de Aluguel

Agora, aqueles que procuram algo mais comovente, temos a estreia da comédia dramática Família de Aluguel (2025), estrelando o recentemente oscarizado ator Brendan Fraser, ídolo de uma geração que cresceu assistindo seus filmes, durante a década de 1990.

Abaixo, guia com as sinopses das principais estreias da semana, nos cinemas:

Tom & Jerry: Uma Aventura no Museu (2025)

A eterna perseguição entre gato e rato em um museu leva à descoberta de um objeto mágico que os transporta no tempo, para uma terra antiga cheia de mistérios e criaturas fantásticas, forçando-os a cooperar para encontrar o caminho de volta para casa, em uma aventura cultural divertida.

Agentes Muito Especiais (2025)

A comédia brasileira sobre Jeff e Johnny, dois policiais gays que, sofrendo preconceito, aceitam a missão de se infiltrar em uma prisão para desmantelar o perigoso "Bando da Onça", enfrentando confusões e situações cômicas enquanto tentam provar seu valor e conquistar o respeito da corporação.

Família de Aluguel (2025)

O filme é estrelado por Brendan Fraser como um ator americano radicado no Japão que começa a trabalhar para uma agência de aluguel de pessoas, onde preenche papéis na vida de estranhos, na cidade de Tóquio.

Kokuho - O Mestre Kabuki (2025)

O filho do líder da Yakuza é adotado, após a morte de seu pai, por um astro de um tradicional teatro japonês. Ao mergulhar no mundo desse espetáculo, o jovem cria um laço criativo e de amizade com o filho biológico do ator e descobre o seu talento para a arte.