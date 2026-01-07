Lionsgate A Empregada





A estrela de A Empregada, Sydney Sweeney, e o cineasta Paul Feig fizeram algo “ruim”, e foi tão bom que a Lionsgate vai deixá-los repetir a dose.

Graças ao sucesso de bilheteria do suspense psicológico erótico ao estilo ‘camp’ — A Empregada arrecadou $135 milhões de dólares em suas primeiras duas semanas e meia de exibição — o estúdio aprovou uma sequência, intitulada "O Segredo da Empregada". O projeto, baseado no segundo livro da trilogia best-seller de Freida McFadden, está em desenvolvimento faz alguns meses, e a Lionsgate planeja iniciar a produção ainda este ano, com Feig e as estrelas Sweeney e Michele Morrone retornando aos seus papéis.

Em A Empregada, Sydney Sweeney interpretou Millie, uma jovem tentando escapar do passado, que é recrutada para trabalhar como empregada doméstica na casa dos ricos Nina (Amanda Seyfried) e Andrew Winchester (Brandon Skelnar), que guardam segredos perigosos. Morrone interpreta Enzo, o jardineiro dos Winchester. Elizabeth Perkins também estrela o filme, classificado para maiores de 18 anos, que arrecadou impressionantes $75,7 milhões de dólares na América do Norte e $135 milhões de dólares no mundo todo, com um orçamento de $35 milhões de dólares. A música “I Did Something Bad”, do álbum “Reputation” de Taylor Swift, toca nos créditos finais, enquanto o filme dá pistas sobre os próximos passos da quase super-heroína Millie.

“É evidente, tanto pela bilheteria mundial quanto pela repercussão nas redes sociais, que o público respondeu de forma forte — e audível — à experiência totalmente única e verdadeiramente teatral de A Empregada e quer saber o que acontece a seguir”, disse Adam Fogelson, presidente do grupo de filmes da Lionsgate, em um comunicado anunciando a aprovação do projeto para a filmagem de uma sequência.

“Acreditamos nessas histórias desde o início e estamos extremamente animados para trazer o próximo capítulo da história de Millie para as telas, em colaboração com nossos incríveis parceiros criativos Todd, Paul, Laura, Carly, Alex e Sydney”, continuou Fogelson. “‘O Segredo da Empregada’ é mais um livro emocionante da série de Freida que cativou leitores do mundo todo, e estamos ansiosos para transformá-lo em uma experiência cinematográfica igualmente empolgante e divertida.”