Sebastian Stan pode estar a caminho de Gotham City. O astro indicado ao Oscar por O Aprendiz, está em negociações para se juntar a Robert Pattinson em Batman 2, da DC Studios.

Stan não é estranho a heróis e vilões mascarados, tendo interpretado Bucky Barnes/Soldado Invernal em diversos filmes da Marvel. Ainda não se sabe qual será seu papel na próxima aventura do Cavaleiro das Trevas e se ele será um adversário ou um aliado de Bruce Wayne.

A tão aguardada sequência do filme de super-heróis, dirigida por Matt Reeves, deve começar a ser filmada na próxima primavera (do hemisfério norte) para um lançamento nos cinemas programado para outubro de 2027, pela Warner Bros. Batman estreou nos cinemas, em março de 2022, e arrecadou $772 milhões de dólares, nas bilheterias mundiais.

Batman 2, escrito por Reeves e Mattson Tomlin, adicionou recentemente a indicada ao Oscar Scarlett Johansson a um elenco de apoio já repleto de estrelas, com Colin Farrell retornando como o vilão Oz Cobb (também conhecido como Pinguim), Jeffrey Wright como o Comissário Gordon e Andy Serkis como o mordomo Alfred Pennyworth. Barry Keoghan também deve aparecer, mais uma vez, como o maior arquirrival do mascarado da noite, o psicopata Coringa. Scarlett Johansson e Sebastian Stan trabalharam juntos em diversas aventuras dos Vingadores. Ele também já atuou ao lado de Pattinson em O Diabo de Cada Dia, um drama gótico sulista que estreou na Netflix, em 2020.

Batman 2 passou por um longo período de gestação, enquanto Matt Reeves se esforçava para superar sua aclamada e sombria primeira versão da aventura baseada nos quadrinhos.

"Foi uma longa jornada, mas estou incrivelmente animado. Estou muito orgulhoso do roteiro que eu e Mattson fizemos", disse Reeves à Variety na última edição do Emmy, em setembro do ano passado.

O cineasta também revelou os esforços da equipe de Batman, para manter a história em segredo. "Colocamos [o roteiro] em uma bolsa secreta que literalmente tem um cadeado com um código. [Pattinson] estava em Nova York na época, e tudo é de alta segurança."

Embora, Batman 2 não faça oficialmente parte do recém-relançado Universo Estendido da DC (DCU), ele ainda está sendo desenvolvido sob o selo da DC Studios de James Gunn e Peter Safran.