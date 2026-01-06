Sony Pictures Releasing Anaconda





Atores e atrizes de Hollywood e os famosos papéis perdidos. Will Smith (Neo em Matrix), John Travolta ( Forrest Gump), Gwyneth Paltrow (Rose em Titanic), vão ganhar a companhia de mais uma grande estrela dos cinemas.

Jack Black revelou, em entrevista à Capital FM, que recusar o papel em Os Incríveis (2004), da Pixar, é o maior arrependimento de sua carreira como ator. O comediante teve a oportunidade de dublar o vilão Síndrome, mas recusou porque nunca tinha ouvido falar do diretor Brad Bird (seu único trabalho anterior na época era O Gigante de Ferro, de 1999) e queria reescritas no roteiro. Black agora considera Os Incríveis, um de seus filmes prediletos.

“Me ofereceram, e me arrependo de ter recusado… Me ofereceram o papel do vilão Síndrome naquele filme fantástico, Os Incríveis — um dos meus favoritos de todos os tempos, aliás”, disse Black. “E eu disse ‘não’ porque pensei: ‘Ué, [o diretor] Brad Bird? Nunca ouvi falar dele!’ [Eu disse a ele]: ‘Esse personagem que você está me oferecendo é tipo um vilão, mas é meio unidimensional. Estou interessado, mas gostaria de ver uma reescrita. Você poderia adicionar algumas nuances a esse personagem?’ E ele respondeu: ‘Sim, acabou para você.’”

“Aprendi uma lição valiosa porque quando aquele filme foi lançado, era um dos melhores filmes já feitos”, acrescentou Jack Black. “Eu pensei: ‘Por que eu estava sendo tão difícil?’”.

Jason Lee, astro da série de televisão My Name Is Earl, dublou Síndrome em Os Incríveis, que ganhou o Oscar de Melhor Animação e se tornou um dos filmes originais mais icônicos da história da Pixar. A sequência, Os Incríveis 2, estreou em 2018 e arrecadou $1,2 bilhão de dólares, nas bilheterias mundiais. Um terceiro filme da cultuada franquia animada está em desenvolvimento, sem qualquer previsão de quando chegará aos cinemas.

Enquanto isso, o querido ator hollywoodiano Jack Black encontraria seu próprio sucesso em filmes de animação ao dublar o papel principal na franquia Kung Fu Panda, da DreamWorks Animation, e Bowser no filme Super Mario Bros.: O Filme (2023), que arrecadou mais de um bilhão de dólares, nas bilheterias. O comediante retornará como Bowser na sequência deste último filme, Super Mario Galaxy: O Filme, que estreia nos cinemas em 3 de abril de 2026.