Walt Disney Studios Motion Pictures Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania





Vez ou outra, chega aquele momento onde o super-herói – ou super-heroína – acaba precisando da nossa ajuda.

Evangeline Lilly revelou nas redes sociais que sofreu danos cerebrais após uma concussão no ano passado, quando caiu sobre uma pedra. A estrela da série Lost e da franquia da Marvel, Homem-Formiga, disse que "quase todas as áreas do meu cérebro estão funcionando com capacidade reduzida".

"Estou entrando neste novo ano, o Ano do Cavalo, com más notícias sobre minha concussão", disse a atriz da Marvel em um vídeo no Instagram. "Muitos de vocês perguntaram como estou. Muitos de vocês perguntaram sobre os exames cerebrais que fiz. E os resultados dos exames mostraram que quase todas as áreas do meu cérebro estão funcionando com capacidade reduzida."

RLJE Films Evangeline Lilly em Até o Fim





“Mas agora meu trabalho é descobrir a causa disso com os médicos e depois embarcar no árduo trabalho de consertar tudo, o que não me anima muito, porque sinto que trabalho duro é tudo o que eu faço”, acrescentou Lilly. “Mas, tudo bem. Meu declínio cognitivo desde que bati o rosto me ajudou a desacelerar e a ter um final de 2025 mais tranquilo.”

Lilly escreveu na legenda de sua publicação: “O veredito é… Eu realmente tenho danos cerebrais devido ao meu [traumatismo cranioencefálico]. É reconfortante saber que meu declínio cognitivo não é apenas da perimenopausa, mas é preocupante saber o quão difícil será a batalha para tentar reverter as deficiências. Obrigada a todos por sempre perguntarem, por sempre se importarem e por suas orações contínuas.”

Warner Bros. Pictures O Hobbit: A Batalha dos Cinco Exércitos

Lilly interpretou Kate Bishop em todas as seis temporadas de Lost, que foi ao ar de 2004 a 2010. Sua atuação lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro de Melhor Atriz, em série dramática. Ela também é conhecida por interpretar Hope van Dyne/Vespa no Universo Cinematográfico da Marvel, estreando como a personagem em Homem-Formiga (2015) e reprisando o papel em Homem-Formiga e a Vespa (2018), Vingadores: Ultimato (2019) e Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (2023). Evangeline Lilly também interpretou Tauriel na trilogia O Hobbit, de Peter Jackson, aparecendo nos dois últimos filmes, A Desolação de Smaug (2013) e A Batalha dos Cinco Exércitos (2014).