MUBI Valor Sentimental

Chegamos na última volta de 2025. Um ano que trouxe muitas novidades e grandes produções para as salas de cinema, em todo o mundo. Que em 2026, tenhamos um ano, tão ou mais estelar, quando o assunto é a arte em se contar histórias.

Mas, enquanto o ano que vem, ainda não chega, vamos aproveitando as últimas cinco estreias de 2025, com uma grande produção e animações para toda a família poder curtir esse comecinho de Verão e as férias.

Sony Pictures Releasing Anaconda

O título de ‘a última grande produção hollywoodiana’ a chegar nas salas de cinema, antes de 2026, vai para o reboot/remake de Anaconda (2025), agora, uma produção mais cômica que o original, de 1997, uma vez que a nova versão conta com a dupla que adora fazer graça, Paul Rudd e Jack Black.

Vale lembrar que o orgulho brasileiro, o ator Selton Mello, também faz parte do elenco do novo Anaconda, marcando a sua entrada definitiva sob os olhares de Hollywood.

MUBI Valor Sentimental

Agora, aqueles que buscam algo mais dramático e comovente, sua melhor opção será o filme de produção norueguesa de toques hollywoodianos, Valor Sentimental (2025), de Joachim Trier, que dirigiu anteriormente a comédia dramática romântica de sucesso, A Pior Pessoa do Mundo (2021), ambas produções estreladas pela atriz norueguesa Renate Reinsve, que já é uma realidade no mercado internacional.

Paramount Pictures Bob Esponja: Em Busca da Calça Quadrada

E, no campo das animações, temos duas novas estreias que prometem animar toda a família. Primeiro, temos Bob Esponja: Em Busca da Calça Quadrada (2025), que traz para os cinemas, mais uma aventura de um dos personagens de animação mais queridos e emblemáticos, em toda a história.

Mas, também temos uma produção animada nacional no pedaço, no caso, estamos falando de Tainá e os Guardiões da Amazônia: Em Busca da Flecha Azul (2023), com a pequenina garota indígena em mais uma aventura em defesa da Amazônia.

Abaixo, guia com as sinopses das principais estreias da semana, nos cinemas:

Anaconda (2025)

Doug e Griff, melhores amigos em crise de meia-idade, decidem refazer seu filme favorito da juventude, o clássico Anaconda, de 1997, filmando na Amazônia, mas acabam enfrentando perigos reais como criminosos, desastres naturais e uma anaconda gigante de verdade, transformando a nostalgia em uma luta caótica pela sobrevivência.

Valor Sentimental (2025)

É uma história sobre as complexas relações familiares, focando em um pai diretor de cinema, Gustav, e suas duas filhas, Nora e Agnes, explorando os limites entre a arte e a vida pessoal, quando ele oferece um papel em seu novo filme à filha, que recusa, e ele o dá a uma estrela de Hollywood, colocando todos no centro de um drama familiar íntimo.

Bob Esponja: Em Busca da Calça Quadrada (2025)

Bob Esponja quer provar que é um "cara grande" para o Sr. Sirigueijo e embarca numa aventura com Patrick, seguindo o fantasmagórico Holandês Voador até as profundezas do oceano, um lugar inexplorado, para enfrentar desafios, monstros e provar sua coragem, descobrindo que ser grande é mais do que força física.

Tainá e os Guardiões da Amazônia: Em Busca da Flecha Azul (2023)

A pequena Tainá treina para ser a Guardiã da Amazônia com a sábia Mestra Aí, mas perde a mística Flecha Azul, que guia os guardiões, colocando seu destino em risco e a floresta em perigo. Com seus amigos Catu, Pepe e Suri, ela embarca numa aventura para encontrar a flecha e impedir que o vilão Jurupari destrua a Amazônia, aprendendo sobre amizade e trabalho em equipe.

Vizinhos Bárbaros (2024)

Uma comédia francesa sobre uma pequena cidade na Bretanha, que decide receber refugiados ucranianos para ganhar subsídios do governo, mas acaba recebendo uma família síria, gerando conflitos, preconceito e uma inversão de papéis, onde os "bárbaros" se mostram mais civilizados que os locais, questionando o que realmente define a barbárie.