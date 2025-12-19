Walt Disney Studios Motion Pictures Enrolados





A Walt Disney Pictures está tecendo seus longos cabelos para a versão live-action de Enrolados, enquanto busca os atores para dar vida à adaptação de seu filme de animação, de 2010.

O estúdio realizou, discretamente, alguns testes de elenco e avaliações de química, em Londres, na semana passada, para os papéis de Rapunzel, a curiosa e destemida aspirante a princesa com cabelos mágicos, e Flynn Rider, o arrogante ladrão fora da lei que a ajuda a escapar de sua prisão na torre.

A lista, que pode não ser um registro completo de todos aqueles que foram selecionados para fazer os testes, oferece um vislumbre de algumas possíveis futuras estrelas de Hollywood, ou pelo menos, uma visão de quem a indústria considera ter potencial para se tornarem protagonistas de sucesso.

Diversas fontes afirmam que entre as candidatas ao papel de Rapunzel, estavam Freya Skye, que fez sua estreia no cinema com o filme da Disney, Zombies 4: A Era dos Vampiros (2025), no início deste ano; Sarah Catherine Hook, que participou da temporada recente de The White Lotus; a australiana Teagan Croft, talvez mais conhecida por interpretar Ravena na série Titãs, da DC; e Olivia-Mai Barrett, que atua na série Invasion, da Apple+.

As fontes também dizem que Lola Tung, protagonista de O Verão que Mudou Minha Vida, estava entre as cotadas, mas não fez o teste devido a um possível conflito de agenda. (A produção da série pode ter exercido sua opção de tê-la no elenco para a continuação da série em filme.)

Para o papel de Flynn Rider, Milo Manheim, protagonista da franquia Zombies, da Disney, e Charlie Gillespie, cujos trabalhos vão da comédia romântica Amores à Parte (2025), deste ano, à série da Netflix, Julie and the Phantoms, já fizeram testes. Ambos demonstraram talento musical em seus respectivos trabalhos. O ator escocês Gilli Jones também participou dos testes.

Uma decisão poderá ser tomada em breve, segundo fontes.

Mandy Moore e Zachary Levi dublaram, respectivamente, os personagens no filme original, hoje, considerado um clássico moderno e parte do segundo renascimento da animação da Disney.

O outro papel importante do longa é o de Mãe Gothel, a bruxa malvada que mantém Rapunzel presa na torre para usar seus cabelos mágicos e permanecer jovem para sempre. Scarlett Johansson estava cotada para interpretar o papel, mas isso não acontecerá mais. A atriz estará ocupada filmando um reboot de O Exorcista, bem como o muito esperado Batman Parte II, no próximo ano.